Veszprém-Nyíregyháza 0-0

Ajka, 2500 néző. V.: Káprály. Practical VLS Veszprém: Héninger – Krebsz, Balogh, Dobsa, Zachán – Gálfi, Baldauf, Somogyi, Major (Balázs, 82.) - Molnár B. (Horváth H., 74.), Bartusz (Takács M. 56.). Edző: Pető Tamás.

Nyíregyháza Spartacus FC: Hegedüs – Farkas (Csősz, 77.), Baki, Gengeliczki, Nagy B. (Kiss Á., 67.) - Gresó (Major M., 77.), Sigér Á., Pataki, Pekár, Szerető (Kovácsréti, 67.) – Novák (Oláh, 53.), Szerető. Edző: Lengyel Roland.

Egy csodálatos szezon csodálatos befejezésének megkoronázása, hogy a Veszprém osztályozón léphet pályára, azaz megküzdhet az NB II-be kerülésért. Mint ismeretes, a bakonyiak egy héttel ezelőtt a Tatabánya elleni „bajnoki döntő” 96. percében szerzett góllal (2-2) lettek aranyérmesek az NB III nyugati csoportjában. A pápai Perutz-stadionban rendezett összecsapást követően hatalmas volt az ünnep, több ezren tomboltak a lelátókon, de a játékosoknak nem volt idejük és lehetőségük a komolyabb lazításra. El kellett ugyanis kezdeni készülni az osztályozóra, amelyen – a keddi sorsoláson kiderült – a Nyíregyháza lesz a VLS riválisa. A nyírségiek a 18. helyen végeztek idén a második vonalban, így finoman szólva is gyenge időszakot zártak. A mostani párharc előtt az is kérdés volt, hogy az alföldi együttes milyen mentális állapotban van. A játékoskeret erőssége, az NB II-es és NB III-as osztályok közötti különbség papíron a Nyíregyháza mellett szólt, ugyanakkor a nehéz helyzetben bajnoki címet szerzett Veszprém elszántságát semmiképpen sem lehetett alábecsülni.

Ezúttal az ajkai stadiont töltötte meg élettel a veszprémi csapat, amely múlt héten azért volt kénytelen Pápán játszani, mert az ajkaiak NB II-es együttese otthon szerepelt. A Perutzban fantasztikus volt a hangulat és most is hasonlót lehetett várni: szép számú közönség jött össze, és nemcsak Veszprémből, Nyíregyházáról is érkeztek drukkerek, akik hamar rázendítettek. A bakonyiak válasza sem késett sokáig: bajnokcsapat, bajnokcsapat! – harsogták.

Bátran kezdett a Veszprém, amely abszolút egyenrangú ellenfele volt a nyírségieknek, sőt az első lehetőség is a hazaiak előtt adódott, a 8. percben Bartusz közeli próbálkozása nem sokkal ment el a bal kapufa mellett. Beszorult a Nyíregyháza, a VLS jól helyezett nyomást a riválisra, igaz, ebben kockázat is volt.

A 17. percben a kapuba talált a VLS, Molnár Balázs helyezett a hosszúba, a jobb oldalról, de a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. Előtte Zachán lövése jött ki a kapufáról.

A másik oldalon Novák lövése perdült fel, Héninger magabiztosan védett.

A 22. percben Novák fejelt kapura egy szöglet után, Héninger nagyot vetődve ütötte ki a játékszert.

Csendesebb időszak következett, legalábbis a kapuk előtt, a mezőnyben továbbra is kemények voltak a párharcok.

A 38. percben Novák öt méteres fejese nem sokkal kerülte el a veszprémi kaput. Nem sokkal később Pataki és Gresó okozott zavart a 16-oson belül. A hajrá a vendégeké volt, de gól nem született az első félidőben.

A második játékrész elején Gengeliczki fejesét ütötte ki Héninger. Erősen kezdett a Nyíregyháza, amelynek nem könnyítette meg a dolgát, hogy Novák Csanádot sérülés miatt hamar le kellett cserélni.

Az 56. percben Pekár lépett meg a bal oldalon, egy csel után lőtt, Héninger kitenyerelte a labdát.

A 63. percben óriási vendéghelyzet maradt ki, megint a bal oldalon bontották meg a nyírségiek a veszprémi védelmet. Pataki lövését Héninger védte, a kipattanót Farkas helyezhette volna az üres kapuba, ám a labda a keresztlécet súrolva fölé ment.

A 66. percben megvillant a VLS, Molnár adott remek labdát a jobb oldalra Majornak, aki az ötösről egy védő szorításában kapura tudott kanalazni, a játékszer csaknem a hosszúban kötött ki.

A 78. percben még nagyobb hazai helyzet következett, Horváth adott be a bal oldalról, a középen berobbanó Major a jobb kapufát találta el. A 80. percben Major terült el egy csel után a 16-oson belül igencsak gyanús körülmények között, ám a játékvezető nagy meglepetésre nem ítélt büntetőt.

A 86. percben Balázs fejese szállt kapu mellé.