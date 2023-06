Az U16 fiúk kategóriájában a VEDAC versenyzői kiválóan szerepeltek. Horváth Botond és Szabados Zsombor remekül teljesített a 100 méteres versenyben, ahol a második és a harmadik helyet szerezték meg, rendre 11.68 és 11.74 másodperces időeredménnyel. Továbbá, Horváth Botond nagyszerűen helyt állt távolugrásban, ahol 5.91 méteres ugrással a második helyen végzett. Az ötösugrás helyből versenyszámban 19.10 méterrel mindenkit megelőzött.

Két ezüstérmet szerzett Mireider Gergő, aki 1500 és 3000 méteren is másodikként ért be a célba. Előbbi számban 4:28.56 perces egyéni csúcsot futott, utóbbiban pedig 9:45.42 percre faragta az eddigi legjobbját.

Gerelyhajításban Mátyás Gergő rendkívül magabiztosan nyerte meg a számot, 45.92 méterrel több mint két és fél méterrel előzte meg a második helyezettet.

Az U16 leányok között is jó produkciókat láthattunk a VEDAC versenyzőitől. Jánosi Tünde ezüstérmet szerzett ötösugrásban 16.10 méterrel. Szintén ezüstérmet vehetett át súlylökésben Kovács Viktória 9.32 méterrel. Klubtársaik közül többen is értékes helyezéseket értek el a futó, dobó és ugró számokban.

Az U14 kategóriában is számos remek eredményt ért el a VEDAC csapata. Varsányi Ádám jól teljesített a fiúk 2000 méteres versenyében, ahol 7:09.74 perces időeredménnyel az ötödik helyen végzett. Páli Bence pedig a távolugrásban jeleskedett, 4.78 méteres ugrással a negyedik helyet szerezte meg. Esső Ádám pedig remek teljesítményt nyújtott a gerelyhajításban, ahol 40.25 méteres dobással az első helyen végzett.

Az U14 leányok között is tehetséges atléták mutatták meg képességeiket. Varga Szonja nagyszerű versenyt futott a 600 méteres távú számban, ahol 1:42.16 perces időeredménnyel az első helyet szerezte meg. Ezen kívül a távolugrásban is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, 4.73 méteres ugrással a harmadik helyet szerezte meg. Dobi Míra szintén kimagaslóan teljesített a súlylökés és a diszkoszvetés versenyszámai között. A súlylökésben 11.74 méteres dobással fölényesen megnyerte a számot, míg diszkoszvetésben 30.41 méteres dobással ismét a dobogó legfelső fokára állhatott. Cser-Palkovics Noémi is két medáliát gyűjtött be: súlylökésben harmadik (9.46), míg diszkoszvetésben második lett (27.21). Kalapácsvetésben Molnár Petra volt a legjobb 43.66 méteres eredménnyel. Gerelyhajításban pedig szintén két medália jutott a VEDAC-osoknak: Ilowski Zolna nyert 30.38 méterrel, Gáspár Nóra pedig 22.70 méterrel harmadik helyen zárt.

A versenyen elért eredmények alapján látható, hogy a VEDAC tehetséges atlétákkal rendelkezik az U16 és U14 korcsoportokban. A remek teljesítmények a kitartó edzésmunkának és az edzők szakértelmének köszönhetőek.

Eredmények

U14. Fiú. 2000: 5. Varsányi Ádám 7:09.74. Távolugrás: 4. Páli Bence 4.78. Kalapácsvetés: 7. Takács Alex 24.97. Gerelyhajítás: 1. Esső Ádám 40.25.

Leány. 80 méter: 18. Takács Bianka 11.51, 38. Plander Liza 12.14, 38. Németh Flóra 12.20. 300: 5. Varga Szonja 45.16, 11. Németh Flóra 48.76. 600: 1. Varga Szonja 1:42.16, 11. Barát Jázmin 1:55.37. 60 gát: 7. Takács Bianka 10.32, 8. Perl Dalma 10.43, 14. Plander Liza 11.11, 17. Németh Flóra 12.20. 200 gát: 5. Takács Bianka 33.05, 13. Perl Dalma 36.60. Távolugrás: 3. Varga Szonja 4.73. Ötösugrás helyből: 11. Perl Dalma 11.26, 19. Plander Liza 10.77. Súlylökés: 1. Dobi Míra 11.74, 3. Cser-Palkovics Noémi 9.46, 5. Ilowski Zolna 8.47, 6. Molnár Petra 8.47, 18. Huszár Júlia 5.84. Diszkoszvetés: 1. Dobi Míra 30.41, 2. Cser-Palkovics Noémi 27.21. Kalapácsvetés: 1. Molnár Petra 43.66, 7. Ilowski Zolna 30.87, 12. Vesztergom Hanna 18.72. Gelyejhajítás: 1. Ilowski Zolna 30.38, 3. Gáspár Nóra 22.70, 5. Benis Fanni 16.86.

U16. Fiú. 100: 2. Horváth Botond 11.68, 3. Szabados Zsombor 11.74, 22. Till Erik 13.18, 25. Tiszttartó Ágoston 13.38. 300: 10. Szabados Zsombor 39.65, 20. Till Erik 41.93, 22. Tiszttartó Ágoston 43.79. 800: 10. Szigeti Máté 2:52.86. 1500: 2. Mireider Gergő 4:28.56, 6. Ipacs József 4:59.05, 7. Szigeti Máté 6:06.55. 3000: 2. Mireider Gergő 9:45.42. 300 gát: 7. Till Erik 46.03. 100 gát: 7. Till Erik 15.94. Távolugrás: 2. Horváth Botond 5.91. Ötösugrás: 1. Horváth Botond 19.10, 11. Edvy Benedek 15.04. Súlylökés: 5. Kis Zétény 10.26, 6. Mátyás Gergő 10.08, 12. Bús Benedek 6.46. Kalapácsvetés: 4. Kis Zétény 37.69, 7. Gergely Dominik 21.06. Gerelyhajítás: 1. Mátyás Gergő 45.92.

Leány. 100: 10. Bogdán Regina 13.27, 11. Jánosi Tünde 13.37, 13. Böröcz-Bacher Csenge 13.51. 300: 15. Bogdán Regina 45.69. 800: 19. Fresli Kinga 2:49.94, 20. Fresli Hanna 3:14.61. 80 gát: 6. Böröcz-Bacher Csenge 12.82, 9. Takács Kira 13.85. Távolugrás: 4. Jánosi Tünde 4.89, 5. Böröcz-Bacher Csenge 4.78, 11. Takács Kira 4.38. Ötösugrás: 2. Jánosi Tünde 16.10. Súlylökés: 2. Kovács Viktória 9.32, 7. Buzál Anna 7.23, 10. Fekete Írisz 6.68, 11. Karácsony Míra 6.05, 12. Buzál Nóra 5.64. Kalapácsvetés: 6. Kovács Viktória 27.85, 7. Karácsony Míra 22.10, 8. Buzál Anna 21.44. Gerelyhajítás: 4. Fekete Írisz 20.58, 5. Buzál Nóra 18.99.