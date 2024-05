Május van, tehát időszerű majálissal próbálkozni, főleg, hogy a megcélzott korosztálynak bőven lehetnek emlékei az ilyen szép, tavaszi rendezvények kapcsán. Igaz az is, hogy két másik ünnep is esett erre a napra: az egyik a ballagás, amire ilyenkor lehet számítani, meg május első vasárnapja, ami ugye anyák napja. Aki úgy gondolta, hogy ellátogat a sportcsarnokba, meg regisztrálni sem felejtett el, helyet foglalhatott a csarnok valamelyik asztalánál. Az egyetlen dolog, amit előre tudni lehetett, ennyi volt: Veszprém ma működő 42 nyugdíjas szervezetének szólt a meghívás, és logikus volt, hogy a szervezetek jelen lévő képviselői egy-egy közös asztalnál üljenek, összesen legalább nyolcszázan. Minden más titok volt.

Nyugdíjas majális

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Később kiderült, hogy a nyugdíjas majális rendezésének ötlete is Ovádi Péter országgyűlési képviselőtől származik, mint ahogyan a már hét éve visszatérő, nyár végi nyugdíjas fesztiválé is. Ezért volt itt is segítségére a fesztivál frontembere, Hirschl Melinda, aki sokéves tapasztalata alapján mondta el, hogy dicséret illeti a megyeszékhely önkormányzatát a nyugdíjas szervezeteknek nyújtott támogatásért, amihez hasonlót találni sem egyszerű. Porga Gyula polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy mindig jól érzi magát a nyugdíjas közösségekben, akár az idősek világnapján, akár karácsony táján, mert azt tartja, attól város és otthon egy település, hogy nem egymás mellett, hanem együtt élnek benne lakói, idősek és fiatalok. Az előzményeket sem szabad elfelejteni, hiszen azt, hogy ilyen szép városban élhetünk, az nagyban köszönhető a már nyugdíjas korosztályok építő munkájának. Hangsúlyozta, hogy Veszprémben senki sincs egyedül. Emlékeztetett a fantasztikus tavalyi esztendőre, amikor számos alkalommal élhettük meg, hogyan tudunk együtt ünnepelni. Az ötletgazda, Ovádi Péter elsőként azt említette, hogy Porga Gyula azonnal támogatta a javaslatot, megköszönte Hirschl Melinda szervezőmunkáját, de összességében is a képviselő minden történésnél ott volt, látszott, hogy valós kapcsolatot tart a városi nyugdíjasszervezetekkel.

Nyugdíjas majális

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Figyelve az összegyűlteket, sokan érezhették így – mert azok regisztráltak azonnal, akik rendszeresen részt vesznek a veszprémi közéletben. Itt is adódott számtalan megbeszélni való, vagy legalább egy-egy ölelésre oda kellett szaladni az ismerősökhöz, akik nem érkeztek üres kézzel, végül is anyukák, nagymamák, dédmamák (és természetesen néhányuk párja is) jöttek itt össze rengeteg házi süteménnyel, virággal, apró díszekkel rakva meg a hosszú asztalokat. Az összegyűlteket anyák napja alkalmából négy kislány verssel köszöntötte, Kautzky Armand saját műsorát adta elő, a szervezők ajándéka pedig a Könyvbe zárt üzenet – Emlékkönyv 2024-ből című kiadvány volt. A kötetben a 42 veszprémi nyugdíjasszervezet bemutatkozása, ajánlása olvasható.