A VUKE tizenhárom éve alakult meg, és azóta is játékszert adnak a kosárlabdát kedvelő gyermekek kezébe. Már az elején kirajzolódott számukra egy szakmai út, aminek középpontjában ma is a fiatalok képzése, versenyeztetése és főként nevelése szerepel. Bebizonyosodott, hogy ha ügyesen „merítenek”, majd a kiválasztottakkal megfelelően és jó feltételek között dolgozhatnak, akkor eredményes lesz a munkájuk. Első körben jól szerepelnek a korosztályos sorozatokban, később pedig képzett fiatalokat adhatnak feljebb, így a sportág népszerűbb is lehet a királynék városában.

– Öröm látni, hogy milyen sokan vagyunk, remélem, a jövőben még többen leszünk – kezdte megnyitóját Naményi Miklós ügyvezető elnök, majd eképpen folytatta: – Köszönöm a kollégák egész éves megfeszített munkáját, noha szép számmal akadtak kihívások, de átéltük azokat – és most itt vagyunk, másfélszer annyian, mint tavaly ilyenkor.

Az elnök később említést tett a 2022-ben létrejött szülői támogató közösségükről, tőlük a nehezebb időkben is kaptak segítséget. Aztán szólt az akadémiává válásukról szőtt tervükről, elárulta, hogy a honi szövetség akkreditáló bizottságának tagjai nemrég jártak náluk és meggyőződtek a VUKE-ban zajló szakmai munkáról és távozásukkor pozitívan nyilatkoztak. Mint megjegyezte: ez még keményebb munkára sarkallja a klub dolgozóit, másrészt bizonyítékul szolgálhat arra, hogy a diákok jó helyen pallérozódhatnak.

Az ünnepségen elismeréseket is adtak át, a díjak a klub egykori legendás játékosainak nevét viseli. A legtöbbet fejlődő játékosnak járó Horváth Zoltán-díjat Garami Benett (Simonyi), Katona Dominik (Botev), Érsok Zsolt (Cholnoky), Somogyi Dániel (válogatott, mind 11 éves), László Szabolcs (U12), Kelemen Bence (U14), Csorba Mátyás (U16), Siskovits Ákos (U18), a legjobb védőnek járó Szathmári Attila-díjat Horváth Simon (Simonyi), Király Dávid (Botev), Schőnig Brúnó (Cholnoky), Szokolik Olivér (válogatott, mind 11 éves), Andor Dániel (U12), Varga Dávid (U14), Schádl Koppány (U16), Ráskai Zoltán (U18), míg a legjobb játékosnak járó dr. Fülöp István-díjat Sámpár Soma (Simonyi), Petrovai Máté (Botev), Tóth Marcell (Cholnoky), Simon Dominik (válogatott, mind 11 éves), Mérész Barnabás (U12), Sárai Zalán (U14), Bertalan Máté (U16) és Pungur Zétény (U18) vehette át. Az év edzője Petőfi Lajos-díjban Starhon Katalin részesült.