Beszámoltunk róla, s tájékozódási futó sport legnagyobb világversenyének központja 2027-ben Veszprém lesz. A magyar pályázat sikerének értékét növeli, hogy a tájfutás őshazája, Svédország is pályázott, a grémium azonban hazánk mellett tette le a voksát.

A rendezésbe várhatóan a magyar tájfutó társadalom egésze bekapcsolódik, de a legnagyobb feladat a Veszprémi Honvéd Sportegyesületre vár. Kiemelkedő tehetségű versenyzőjük, Máramarosi Rita 18 évesen egy hónapja nyert előbb három érmet az ifjúsági Európa-bajnokságon, majd két hétre rá három aranyérmet a Junior Világbajnokságon. A klubvezetésből Varsányi Attila volt ott Svájcban, így elsőként fogadhatta a gratulációkat

- Hatalmas elismerés ez a döntés hazánknak, a magyar és ezen belül a veszprémi tájfutó sportnak. Hálás vagyok Veszprém város vezetőinek, a Pannon Egyetemnek és térségünk országgyűlési képviselőjének, hogy mindannyian egyöntetűen támogatják pályázatunkat. Biztos vagyok abban, hogy a sportszakmai sikereken túl ez a turizmusban is fontos esemény lesz 2027-ben, hiszen több ezren érkeznek egy hétre majd a városba. A sportolóink számára pedig hatalmas motiváció, hiszen miután nagyon erős a 14-21 éves korosztály most Veszprémben, jó esély mutatkozik arra is, hogy lesz olyan tájfutónk, aki elindulhat majd ezen az általunk rendezett világbajnokságon.

Sondre Gullord, az IOF delegáltja az egyike volt azoknak, akik a helyszínen győződtek meg a veszprémi pályázatról:

- A magyar pályázat Veszprém központtal egy nagyon erős pályázat. Kiváló előkészítő munkát végeztek a magyarok. Fontos az is, hogy úgy látjuk, nagy a támogatottsága helyi, regionális, illetve országos szinten is az eseménynek. Fenntarthatósági szempontból fontos és egyben előny is, hogy nem kell feltétlenül repülni a versenyzőknek, hiszen Magyarország sok országból könnyen elérhető. Szeretnénk globális és még inkább fenntartható sportággá válni, ilyen szempontból fontos, hogy a karbonlábnyomunkat csökkentsük amennyire lehet. Mivel ez az év legfontosabb nemzetközi versenye, rengeteg versenyző érkezik, nem csak a versenyre, hanem korábban is körülnézni, edzeni Magyarországra, Veszprémbe, akár már több évvel az esemény előtt.

Kovács Balázs a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke elmondta: ez a döntés jól mutatja, hogy az eddig hazánknak ítélt nemzetközi versenyek sikeresek voltak.

- Ha csak a közelmúltat nézzük, 2016-ban főiskolás világbajnokságot rendeztünk Miskolcon, 2018-ban junior világbajnokságot Kecskeméten, 2021-ben masters világbajnokságot Velencén, 2022-ben ifjúsági Európa-bajnokságot Salgótarjánban, és 2024-ben a Vértesben lesz a felnőtt Európa-bajnokság. Fontos az egész tájfutó közösségnek és a rendezőinknek is, hogy folyamatosan legyenek ilyen színvonalú versenyek, és a válogatottjainknak is nagy motivációt jelent, hogy hazai környezetben mérhetik össze magukat a világ legjobbjaival. Nagyon megtisztelő az IOF részéről, hogy bizalmat szavazott nekünk, hozzá kell tenni azonban, hogy a tényleges rendezéshez még több feltételnek teljesülnie kell, az elengedhetetlenül szükséges állami támogatásért csak most adhatjuk majd be a pályázatunkat.

A 2027-es veszprémi világbajnokságon erdei számok lesznek majd, a közép- és hosszútávú verseny mellett a női és férfi váltó világbajnoki címet is meg lehet szerezni. A kapcsolódó kísérő rendezvényen több ezer amatőr futó indulása várható. Magyarország harmadszor lehet házigazdája a legrangosabb tájfutó eseménynek, 1983-ban Zalaegerszeg, míg 2009-ben Miskolc volt a helyszín.