Rekordlétszámú mezőnnyel rajtolt el szombaton a Balatonfüred előtti vízterületről a Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj - 26. Izsák Szabolcs Emlékverseny. Összesen több mint 300 hajó legénysége indult el a Balaton keleti medencéjében - Balatonfüred - Balatonkenese - Siófok - Tihany - Balatonfüred távon. A Fehér Szalagon a Vándor Róbert kormányozta RSM katamarán lett az első, második helyen a Prospex-Delta, kormányos: Kaiser Kristóf, a harmadikon pedig a Process Solutions, kormányos: Litkey Farkas futott be. Bár a verseny elején gyenge volt a szél, a délután érkező vihar veszélye miatt a rendezők pályarövidítésről döntöttek. Végül a klasszikus hajók között, azaz a 26. Izsák Szabolcs Emlékversenyen - az abszolút értékelés szerint - a Lillafüred 75 cirkáló (kormányos: Gál András Levente) lett a győztes, megelőzve két 70-es cirkálót, az Orpheust (kormányos: Herkó Dezső) és az Irokézt (kormányos Pajor Zsolt).

Fotó: Szántó Áron / Magyar Vitorlás Szövetség

-A Fehér Szalaggal elindult az idei Kékszalag Fesztivál, amely egy hétig tart és számos parti és vízi programot kínál az érdeklődőknek, sportolóknak, vitorlázóknak. Vasárnap lesz a fiatalok Kékszalagja a Kékpántlika, csütörtökön pedig elrajtol az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, amelyre 600 indulót várunk, mondta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára a regatta szombat délután Balatonfüreden megrendezett ünnepélyes díjátadóján, amelyen egyúttal megnyitotta az idei Kékszalag Fesztivált. Hozzátette: a szövetség együttműködik többek között a Európa Kulturális Fővárosa Hello Veszprém Balaton (EKF Hello VEB) rendezvénysorozattal. Markovits Alíz, utóbbi program vezérigazgatója arról beszélt, hogy félidejéhez érkezett kulturális programsorozatnak egyaránt a középpontjában van a Balaton múltja, jelene és jövője, így a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint a Kékszalag már tavaly is sikeresen működött együtt a kulturális évvel. A Fehér Szalagon az Európa Kulturális Fővárosa egyedi tervezésű vitorláival versenyeztek az L30 One Design hajói, amelyeket a Metropolitan Egyetem hallgatóival együtt terveztek.