A „gyűjtögetés” a XXIII. Péti Nagydíj időfutam versenyen kezdődött a kék-fehér színekben tekerő „bakonyi vakondok” számára: Reinodli Ákos a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel a korosztályában, míg Csizmazia Áron, Kiss Norbert és Hegyi Marcell egyaránt a második helyen érkezett célba a szeles-napos időjárással kísért megmérettetésen.

A komoly kihívást jelentő ausztriai Grazer Bike-Opening Stattegg XCO versenyen Kiss Ádám nem hátrált meg, és huszadik helyen tekert a célba.

Ezután következett az egyik legkeményebbnek tartott hazai verseny. Nem véletlenül nevezik „Kínok Kínjának” az Esztergomból induló kerékpáros futamot. Abban a reményben álltak rajthoz a zirciek, hogy megismétlődik a tavalyi dobogós helyezésük. A „kínos” tekerés kellemesen ért véget: Apró Csaba abszolút harmadik, korosztályában második lett, Kopácsi Attila szintén második helyen végzett. Skoff Emília és Csizmazia Áron egy-egy harmadik helyezéssel járult hozzá az egyesület kiemelkedő teljesítményéhez, csakúgy, mint Orosz Lili és Skoff Gábor a Szekszárd GP Liga Kupa első fordulójában.

A Móri Karikán is képviseltette magát az egyesület, amely három év kényszerszünet után került ismét megrendezésre, a kezdetekhez visszatérve ismét jótékonysági túraként, kibővülve gyermekrendezvénnyel, több mint száz résztvevővel.

Az ezerjó városától nem kell messze mennünk: a II. Nagyvelegi Kör országúti mezőnyverseny egyben a Magyar Kerékpáros Szövetség idei Liga Kupa sorozatának harmadik állomása volt. Tajthy Ferenc első és Kiss Norbert harmadik helyezése mellett további szép teljesítményekkel hívták fel magukra a figyelmet a vakondok az igencsak erős mezőnyben. Ezen a versenyen szervezőként is közreműködött a zirci egyesület.

A már több versenyről éremmel távozó Kiss Norbert az Időfutam Országos Bajnokságon is kiemelkedően szerepelt, harmadik helyen fejezte be a rangos versengést.

A 156 kilométeres Franja Gran Fondo-ra is benevezett az egyesület. A nagy hagyományra visszatekintő hosszútávú bringás viadalon ketten képviselték a zirci színeket, közülük Tajthy Ferenc korosztályában a nyolcadik helyen ért célba a kilencszáz induló közül.

A külföldi kitérő után újra hazai pályákon folytatta az Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület: a kétnapos Tour de Mátra egy 83 kilométeres mezőnyversenyből és egy tizenhat kilométeres hegyi időfutamból állt Gyöngyösről a Kékes-tetőig. Kopácsi Attila és Kiss Norbert egyéniben és összetettben is győztesként érte el Magyarország legmagasabb pontját, a nemzetközi szinten is bizonyító Tajthy Ferenc szintén elsőként hajtott célba. Apró Csaba az ötödik legjobb idővel teljesítette a hosszútávot.

A versenyekről történő beszámoló után Orosz Péter elnöktől azt is megtudtuk, hogy az egyesületet kilenc új versenyzővel erősítették meg, közöttük vannak olyanok, akiknek a neve szerepel is a fenti eredménylajstromban, azaz szép eredményekkel mutatkoztak be új csapatukban.