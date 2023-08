A sportoló a válogatottal a kínai Dalian városában edzőtáborozott augusztus 6. és 16. között.

Ughy Zoltántól, az ajkaiak vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy a meccseken szakemberek figyelik a sportolókat, akikben az eredményeik, fejlődésük, hozzáállásuk ismeretében fantáziát látnak, felveszik a kapcsolatot az edzőjével, majd a családdal. Ha a szülők támogatólag állnak hozzá, például hozzájárulnak, hogy a gyerek edzőtáborban vegyen részt, és a sportoló is vállalja a válogatottsággal járó feltételeket, kezdődhet a közös munka. Azt, hogy ez mekkora előny, és milyen nehéz eljutni a válogatottságig, mi sem jelzi jobban, hogy a korosztályában mindössze tízen kapták meg a lehetőséget.

Bence, akinek az eddigi legjobb eredménye tavasszal egy országos versenyen elért harmadik helyezés, az edzőtáborról elmondta, hogy napi nyolc órát edzett. Az első négy napban nehéz volt, itthon ugyanis kettő, legfeljebb háromórás edzéseket tartanak. A kínai sportolók mindig ennyit edzenek, ezért lábmunkában jobbak. Ughy Zoltán hozzátette, hogy Bence viszont technikában előzi meg a 10-11 éves korosztályt, de ez csak pillanatnyi állapot, hiszen 11-12-13 éves kortól már ők is tanulják a magasabb szintű technikai elemeket. A két országnak más a képzési rendszere, így a kint töltött nyolc nap alatt az ottani módszerekkel is megismerkedhettek. Jónyer István, a nemzet sportolója is a gyerekekkel tartott és edzett is velük. Kázmács Bence elárulta, hogy amikor sportágat választott, azért az asztalitenisz mellett döntött, mert nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is ott kell lenni, figyelni egyszerre a kéz- és lábmunkára, a labdára, az ütőre, és az ellenfélre.

A tábor utáni napokban a fiatal ajkai tehetség is elkezdte társaival együtt a felkészülést a következő szezonra, amely hamarosan kezdődik.