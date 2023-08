Délelőtt 10 órakor a 300!, a Száguldó Szirének, a Fenyves 24, a Löman 2023 és a ZSD Fitness Team egy-egy tagja sorakozott fel a Solar Electric 24 órás váltófutás rajtjánál. Előtte Áldozó Tamás polgármester kívánt sérülésmentes, jó versenyzést mindenkinek, a városvezető a Fenyves 24 tagjaként kétszer egy órában maga is megharcolt a kilométerekkel. Györkös Virág szervezőtől megtudtuk, a rendezvény célja a szabadidősport népszerűsítése, az egészséges életmód támogatása, a mindennapi sportolás fontosságának kiemelése valamint a családtagok bevonása a csapat futóinak sportos programjaiba volt. Az idén benevezett öt csapat rekordnak számít, a 24 órás futás mellett lehetőség nyílt hat órás váltóra, ide négy csapat nevezett, köztük volt Pápa testvérvárosa, Gorlice is. Az esemény keretében gyermek futamokat is rendeztek, amivel a cél az volt, hogy a gyerekek körében a mozgás örömét népszerűsítsék illetve a Pápai Atlétikai Clubba új tagokat toborozzanak.

Ami az eredményeket illeti, a hat órás vetélkedést ’Az 5 is elég’ fiataljai nyerték, és ahogy arra számítani lehetett, 24 óra alatt a címvédő 300! csapata futotta a legtöbb kilométert, 301.478 kilométerrel végeztek az első helyen.

– Nehezen állt össze a csapat, de nagyon elégedett vagyok, mindenki odatette magát – fogalmazott Szőke Zsolt, a 300! csapatvezetője. – Amiért jöttünk, azt teljesítettük, meglett a 300 kilométer. Köszönet a szervezőknek, a csapat nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, gratulálok mindenkinek.

Áldozó Tamás a végül harmadik helyen végzett Fenyves 24 csapatában futotta le a 2×1 órát. A polgármester azt mondta, a helyezéseknek nincs jelentősége, mindenki magához képest próbált a lehető legjobban teljesíteni. Az idei rendezvény közös bográcsozással, kötetlen beszélgetéssel ért véget.