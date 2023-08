– Ez az eredmény megtiszteltetés az egész veszprémi sportközösségnek – kezdte értékelését Ovádi Péter. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hiába kis ország Magyarország, azt már korábban is bebizonyították a magyar sportolók, hogy sportnagyhatalomnak számít az országunk. Ezt támasztják alá az olimpiai és a világbajnoki érmek is. Ovádi kiemelte, most már nem csak sportolói, de rendezői oldalról is bizonyított Magyarország a nagy világ számára.

– Egy olyan sporteseménynek lehettünk részesei, amire minden magyar büszke lehet – nyitotta beszédét Porga Gyula. Veszprém polgármestere kiemelte, hogy ez a magyar atlétikának egy hatalmas lehetőség volt, hogy a szobákba hozták el ezeket a csodás élményeket a televízión keresztül a sportolók, vagy akár élőben. – Remélem ősszel az egyesületeknél megfog látszódni az esemény hatása a jelentkezők számán. A veszprémi atlétika sok évtizedes munkájának most térült meg a gyümölcse – hangoztatta Porga Gyula, aki hozzátette, hogy minden sportolónak, edzőnek, valamint segítőnek gratulál a fantasztikus eredményhez.

Porga Gyula és Ovádi Péter elismeréssel beszélt a sportolókról

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Elképesztő volt ez a tíz nap – kezdte élménybeszámolóját Kéri Bianka, aki az atlétikai világbajnokságon négyszer állhatott rajthoz. – Egy sportolónak elképesztő érzés hazai pályán egy ekkora eseményen részt venni. A közönség biztatása és buzdítása egy olyan élményt adott, amit örökké a szívemben fogok dédelgetni. Váltóban sikerült egy 43 éves országos csúcsot felülmúlnunk, ami nagyszerű eredmény. A 800 méteres futásommal kapcsolatban már előre aláírtuk volna az elődöntőt. Pozitívan éltem meg ezt a világbajnokságot – nyilatkozta Kéri Bianka, aki a mix váltóval, és a női váltóval is országos csúcsot futott.

– Óriási élmény volt abban a stadionban rajthoz állni, futás közben is libabőrös voltam, ilyen szurkolást még sehol sem tapasztaltam. Rengeteg pluszt adott ez a világbajnokság, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt tudtam venni. Nagy motivációt kaptam a jövőre nézve – mesélte élményeit Szögi István.

Szögi István, Tóthné Stupián Anikó és Kéri Bianka

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a csodás szerepléshez. Így, hogy vége a vb-nek, csak most tudatosult bennem, hogy ez milyen nagy eredmény is. Elképesztően büszke vagyok a versenyzőimre. Bízom benne, hogy ennek a világeseménynek a hatására egyre több embert vonzz be az atlétika helyileg, és országosan is egyaránt – zárta gondolatait Tóthné Stupián Anikó, az SVSE elnöke.