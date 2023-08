A hírt a Telekom Veszprém hivatalos internetes oldala közölte hétfőn. Az egyiptomi jobbátlövő 2019-ben igazolt Veszprémbe, először kölcsönben szerepelt a bakonyiaknál, akik 2021-ben szerződtették.

Jahja Omar tavaly decemberben súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt a keresztszalagja, emiatt kihagyta a szezon további részét. A nyári felkészülést már végig tudta dolgozni, és a hamarosan induló szezonban ismét csapata segítségére lehet. Azonban most kiderült, csupán egy évig, hiába marasztalta volna ugyanis a Veszprém, úgy döntött, hogy 2024-ben távozik, új csapata a Paris Saint-Germain lesz. A franciák be is jelentették az érkezését, a 25 éves egyiptomi 2027-ig írt alá.