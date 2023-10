Fejér-B.Á.L. Veszprém–Carbonex-Komló 25-29 (12-15)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Bíró, Kiss.

Veszprém: BALOGH – Szmetán P. 2, Szuharev 1, Bugyáki 2, Szrnka, KRISTÓF 5, Nourelden. Csere: Gödör (kapus), DJUKIC 5, Vetési, Grünfelder, FAZEKAS M. 7, Hári 3 (2), Hornyák. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Komló: MERKOVSZKI – URBÁN 4, BOGDANIC 6, Melnyicsuk 2, Rotim, Jerkovic 3, MENYHÁRT 8 (1). Csere: Granic (kapus), Vekic, Szöllősi 2, VÁCZI 4, Veselinovic. Edző: Marosán György.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

A bakonyiak tartalékosan várták az alsóházi rangadót, Mojsilov, Draskovics és Pintér sem állt a szakmai stábjuk rendelkezésére, persze, nem emiatt, de az akkor még sereghajtó kapott előbb lábra (2-4), és a támadásaik később is gördülékenyebbek voltak (3-7). Viszont a védelmüket is dicséret illette: a 18. percig csak Djukic tudta bevenni Merkovszki kapuját, a társai tompán kézilabdáztak, biztos helyzetekben is megremegett a kezük. Negyedóra után Éles-edző eligazítást tartott nekik, s mert Baloghban is mind több labda akadt el, felzárkózott a csapata (6-8), de mielőtt örültek volna a szurkolóik, a másik oldal újra néggyel vezetett (7-11). A keveset hibázott rivális a játékrész hátralévő részében tartotta néhány gólos előnyét (9-11), Bugyákiéknak esélyük sem volt a fordításra (12-13), mert bár nagy szívvel küzdöttek, de sokszor voltak pontatlanok.