Ügyvédként általában büntető és polgári ügyekkel bízták meg, ma már inkább „csak” földhivatalokba jár, ám az aktáiba szánt papírokat még mindig írógépen „pötyögi le”. Korábban dolgozott tehergépkocsi-vezetőként, taxisként, bírósági fogalmazóként, majd 1969-ben jogi-műszaki munkakörből került az ügyvédi pályára. A három házasságából kilenc gyermeke született, 17 unokája és hét dédunokája van. A sportköre ezúttal tortával, egy, az eredményeit felsoroló üvegajándékkal és egy névre szóló válogatott melegítővel lepte meg. A pozitív életszemléletű, végtelen emberszeretetű Keszthelyi Csaba sportolóként főként a saját elvárásainak akar megfelelni, igaz, néhány éve még úgy nyilatkozott, hogy akár fejlődni is képes. A társai áhítatos tisztelettel néznek fel rá. – Mit tegyek, rendre vágytam az újabb csúcsokra, a tárcsák között pedig ma is élvezettel teszem a dolgomat. Sokat köszönhetek a sportnak, így azt is, hogy ilyen egészségi állapotnak örvendek – mondta az idő vasfogát is legyőző legenda, aki már a két hét múlva esedékes, a GPC szervezet kiskunfélegyházi vb-jére fókuszál, ahol egy újabb aranymedál megszerzéséért száll harcba.