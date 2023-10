A veszprémiek elképesztően szervezetten és fegyelmezetten kézilabdáztak, hihetetlen, de 41 gólig jutottak vendégként. Ez végül öt gólos sikert jelentett, s ekkora különbséggel a katalánok még senkitől sem kaptak ki a Palau Blaugranában.

Óriási tempóban kezdődött a meccs, a Barcelona igyekezett gyorsan kialakítani egy nagyobb előnyt. A hazaiaknak több labdájuk is volt ahhoz, hogy három góllal vezessenek, ekkor azonban fontos lehetőségeket hibáztak. Ami meg is bosszulta magát, a remek napot kifogó Corrales két nagy védésére alapozva a Telekom Veszprém fordított és az első félidőt követően két góllal vezetett. Ez megalapozta a folytatást, a szünet után határozottan rombolta tovább ellenfele fizikai és mentális erejét a vendég együttes. A Barcelona erőlködött, az egyéni játékot helyezte középpontba és több technikai hibát is vétett. A bakonyiak ezzel szemben komplett csapatként működtek támadásban és védekezésben egyaránt, ráadásul komolyabb hullámvölgy nélkül hozták le a meccset. A 41-36-os végeredmény egyrészt elképesztő, másfelől teljesen reális, volt ekkora különbség tegnap a két csapat között.