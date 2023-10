– Ismét eltelt egy év, és itt tartunk az utolsó verseny előtti napokban. Nagyon változatos, erős bajnokság áll mögöttünk, és ez a változatosság fogja jellemezni a VII. Raid of the Champions-futamot is, ami mindannyiunk nagy kedvence. Ez minden évben egy örömrali, tapintható a szeretet a bennünket vendégül látó kistelepülések lakói, vezetői irányából is. Minden évben törekszünk az esemény jobbá tételére, és bár nagyon összetett és egyre nehézkesebb az útvonalak engedélyeztetése, felmérhetetlen segítséget kapunk az összes polgármestertől, erdészettől, mezőőrtől, gazdálkodóktól és – annak ellenére, hogy néhány napja ki kellett vennünk a méltán kedvelt újdörögdi lőtéren átvezető 20 kilométert a szelektív szakaszunkból – és a honvédségtől. Nagyon köszönöm mindenkinek – mondta Garamvölgyi Zoltán, a verseny főszervezője.

Nem volt zökkenőmentes a futam megszervezése, azonban új terepek bevonásával sikerült összeállítani egy sokrétű, izgalmas és kihívásokkal teli, ámde élvezetes útvonalat, idei újításként egy csodálatos erdészeti területtel kiegészítve a nyomvonalat.

– Azt is kimondhatjuk, hogy ha ezt nem tesszük, akkor a lőtér elvesztésével a rendezvény is megvalósíthatatlan lett volna. Így viszont minőségileg meg tudtuk tartani a korábbi szintet, és igazából a sok változásnak köszönhetően egy nagyon megújult ROC zárja az évet. Sajnos motorosok, valamint quadosok nélkül rendezzük a futamot, de őszintén remélem, hogy jövőre újra láthatjuk őket minden versenyen – fogalmazott a főszervező.

A résztvevők számára minél rugalmasabb lebonyolítást igyekeztek megvalósítani a szervezők, így csütörtökön lezajlik minden kötelező adminisztratív teendő, péntek reggel pedig „házhoz menő technikai átvétel” lesz a szervizparkban, amely már a Nyír1 Baján is nagy sikert aratott. 11 órakor rajtol az első autó a Parc Ferméből, és 15 percre rá már kezdődik is a 30 kilométer hosszú SS1. Pénteken a mezőny további két alkalommal teljesíti ezt a szakaszt, az esti szervizzel pedig viszonylag korán lezárul a nap. A garantáltan élvezhető szombati SS4, SS6, SS8 és SS10 helyenként ismerős, több esetben új utakat is tartalmaz, valamint a körverseny egy visszatérő kivezető szakasszal lett megkomponálva, több variációban. Ezt követi a hosszabb – közel 40 kilométeres – SS5, SS7, SS9 és SS11, amely szintén sok újdonsággal szolgál, és két irányban várja a mezőnyt. Az eredményhirdetés szombat este, az egész hétvégén a versenyirodának is otthont adó nyirádi Ady Endre Művelődési Ház színháztermében lesz az elmaradhatatlan nyirádi grillázstorta serlegekkel.

Büszkesége a rendezvénynek, hogy Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés elnöke elfogadta a felkérést és vállalta a fővédnöki szerepet, és személyesen is részt vesz a Raid of the Championson.