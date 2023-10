A világbajnokságon való részvételre a zalaegerszegi, kvalifikációs versenynek számító országos bajnokságon szerzett jogot a pápai versenyző, itt második helyen végzett. Szabolcs saját edzőtermében hónapokon keresztül rengeteget gyakorolt, próbált minden feladatra a lehető legjobban felkészülni. A Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Szövetség beszámolója szerint a magyar indulók hihetetlen embert próbáló három napon vannak túl, fantasztikus teljesítmények születtek, top5 befutókkal és futamgyőzelmekkel. Szabolcs végül egy nagyon erős mezőnyben nyolcadik helyen végzett.

- Vancouverben egy csodálatos helyszínen rendezték a világbajnokságot, a szervezés pazar volt - emlékezett vissza a sportoló. - Hat alapvető feladat volt, melyek között erő-, állóképességi, saját testsúlyos, ügyességi teszt is szerepelt. Nagyon elégedett vagyok a nyolcadik helyezéssel, talán egy kicsivel lehetett volna jobb is, sajnos az állóképességi számot elrontottam, az erőszámmal viszont túl is szárnyaltam magam, a saját testsúlyos feladatban pedig a harmadik legjobb eredményt értem el. Összességében pozitívan tekintek vissza a vb-re, rengeteg tapasztalatot szereztem, nagyon motivált vagyok a jövőt illetően, tudni kell, hogy 2024-ben Budapesten rendezik a világbajnokságot, azon mindenképp szeretnék részt venni, ezért dolgozom mindennap – vázolta céljait a sportoló.