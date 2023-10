Az idei esztendő legnagyobb magyarországi sporteseménye vitán felül az atlétikai világbajnokság volt, amelynek hazai részről a legnagyobb sztárja a végül bronzéremig jutó szombathelyi kalapácsvető, Halász Bence volt, aki augusztus 20-án a telt házas Nemzeti Atlétikai Központban végzett az előkelő harmadik helyen a kanadai Ethan Katzberg és a lengyel Wojciech Nowicki mögött.

A 26 éves magyar kalapácsvető most Várpalotán is beszámol élményeiről egy közönségtalálkozó keretében, hiszen október 11-én, szerdán 14 órára a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör meghívására az Inotai Tagiskola tornatermébe érkezik. A rendezvény érdekessége, hogy Bencével tart a Készenléti Lakótelepi iskolába Németh Balázs, a hazai világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, aki a világ egyik legnagyobb sporteseményének kulisszatitkairól is mesél majd az érdeklődőknek. A szervezők közölték, az esemény mindenki számára nyitott, így akinek ideje engedi, és érdeklődik az atlétika iránt, annak mindenképp érdemes ellátogatnia szerdán az Inotai Tagiskolába.