- Különböző célokkal érkeztünk a versenyre. Voltak, akiknek a tapasztalatszerzés volt a fő szempont és voltak, akik a fontos ranglista pontokért érkeztek az olimpiai edzőtábor létesítményeibe – tudtuk meg Keszler Dávidtól, a Tapolca Vívóklub edzőjétől.

Elárulta, kadet mezőnyben négy tapolcai állt pástra. A fiúknál Süketes Miklós és Tarsoly Csanád versenyeztek. Mindketten vívtak jó asszókat is és követtek el kisebb hibákat, ami egy-egy vereségbe került. A lányoknál Cserép Dorina és Konczek Lina mérték össze tudását a többi versenyzővel. Lina sikeresen megőrizte legjobb 12-es tagságát a magyar ranglistán.

- A juniorok mezőnyében is képviseltük klubunkat és városunkat. Süketes Miklós és Bicsérdi Csongor, valamint Konczek Lina, Konkoly Evelin és Tarsoly Borbála szálltak harcba az értékes ranglista pontokért. Tarsoly Borbálának elég világos volt a teljesítendő feladat. Ha bekerül a legjobb nyolcba, akkor van esélye a ranglista 13. helyéről előrébb lépni és beverekednie magát a legjobb tizenkettőbe. Azon vívók közé, akik utazhatnak a külföldi világkupa versenyekre és képviselhetik Magyarországot. Bori olyan izgalmas asszót vívott a nyolcas döntőbe jutásért, hogy 10 másodperccel a mérkőzés vége előtt még az ellenfél vezetett két találattal. Bori először ledolgozta a hátrányt, majd a “hirtelen halálban” a győztes találatot is bevitte. Ezzel annyi pontot szerzett, hogy feljött a ranglista 11. helyére és bebiztosította utazó helyét a németországi Laupheim városában megrendezendő junior világkupára november végén – fogalmazott Keszler Dávid, aki megjegyezte: korábban több fordulóra, majd csak egy-egy tusra voltak ettől a szinttől, szerencsére most sikerült elérni a nyolcas döntőt, és ezzel jogot szerezni a nemzetközi szereplésre.