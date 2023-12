Berkó Liliána a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia stabil játékosa, élsportoló, a magyar női válogatott tagja, a magas szinten űzött röplabda mellett azonban hobbiként a petanque-ot is kipróbálná, Szijártó Jánossal, a veol.hu újságírójával beszélgetve elmondta, a napokban a szigligeti Balaton Sportegyesület elnökével éppen arról egyeztetett, hogy igazolt versenyzőként az ő színeikben is versenyezne. Természetesen a röplabda továbbra is prioritás marad számára, amellyel a petanque nem fog ütközni a jövőben. Sőt, segíti a kikapcsolódást, a feltöltődést számára.