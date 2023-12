A futsal NB I-ben szereplő veszprémi alakulat a tabella második, míg a Baranya vármegyeiek a 10. pozícióból várhatják az összecsapást. Fehér Zsolt tanítványai remekül kezdték a szezont, azonban az utóbbi öt bajnoki mérkőzésükből háromszor tudtak nyerni. Könnyed 3-0-s vereséget szenvedtek a jó erőkből álló Berettyóújfalutól, valamint 6-4-re a Nyíregyházától. Legutóbb a Nyírbátorral küzdtek meg Gavrilovicsék, ott 8-2-re tudtak nyerni. Az 1.FCV a pontvadászat második helyén áll 35 egységgel.

A pécsi székhelyű csapatnak mások a céljai az idényre. Eddig 17 alkalommal léptek pályára idén, és három győzelem mellett háromszor végeztek döntetlenre, valamint 11-szer kaptak ki. Összesen 33 gólt szereztek, és 84-et kaptak. A veszprémiek 72 lőtt gólnál járnak, és 37-et kaptak.

A mérkőzés esélyese abszolút a bakonyi együttes, azonban lesznek nehéz pillanatok is az összecsapáson. A veszprémi klub oldalán szerdán jelentették be, hogy a csapat brazil kiválósága utoljára húzza magára a kék-fehér mezt. Everton Felipe családi okokra hivatkozva kérte szerződésének felbontását, ami 2025-ig szólt. A klub elfogadta a közönségkedvenc döntését. Everton Felipe 2022 januárjában érkezett a vármegyeszékhelyre, és minden sorozatot figyelembe véve 64 mérkőzésen 57 gólt jegyzett, amit még növelhet pénteken. A 33 éves játékos idén 20-szor talált be, ezzel pedig az NB I-es góllövőlista második helyén áll.

Fontos tehát, hogy a veszprémiek sikerrel zárják az évet, ugyanis szorosan kapaszkodik 35 ponttal a két meccsel többet játszó Nyíregyháza. Az éllovas Haladás jelenleg tíz pont előnnyel vezeti a bajnokságot, ők majd január 15-én lépnek pályára legközelebb, de erőltetett lesz a tempó, mivel négy nap alatt kell három mérkőzést lejátszaniuk.

Az 1. Futsal Club Veszprém–PTE-PEAC bajnoki mérkőzés pénteken 18.30-kor kezdődik a Március 15. úti sportcsarnokban.