SZBRA-DVTK Ongropack 3:1 (20, -29, 23, 23)

Balatonfüred, 100 néző. V.: Tillmann, Barabás.

Szent Benedek RA: Pérez 30, Szerényi 2, Castero 19, Wojcik 14, Szakály 1, Krakoczki 14. Csere: Fáth, Nagy (liberók), Gatard 1, Kobaidze. Edző: Kristian Michailov.

DVTK Ongropack: Horváth 5, Jovanović 10, Egri K 26, Prosvirina 7, Einarsdóttir 7, Škorić 17. Csere: Kundrák (liberó), Kalmár, Egri B., Hegyi, Hollósi. Edző: Németh Szabolcs.

Nem volt könnyű helyzetben a füredi együttes, ugyanis Nacsa-Pekárik Eszter és Berkó Liliána sem tudott a csapat rendelkezésére állni. Ennek megfelelően ismét egyedi felállásban kezdtek a Balaton-partiak. A vendégek rajtoltak jobban, azonban a hazaiak is hamar felvették a ritmust, és Perez Ramos, illetve Cestero vezérletével be is húzták az első szettet (25-20). A második felvonás elképesztő játékot hozott. Dinamikusabb volt ismét a sereghajtó az első percekben, és a játszma végén is, és egy elnyújtott játék után 29-31-gyel egyenlítettek ki. Az előző játszma hatására nagyobb ritmust kezdett el diktálni a házigazda, de nem adta könnyen magát a DVTK. A végjáték megint nagy izgalmakat hozott, de a fiatalokkal teli füredi csapat hozta a szettet (25-23). A negyedik menetben is alaposan megszenvedtek a felek, de végül Pérez Ramos biztosította be a győzelmet (25-23). A Szent Benedek RA nehézkesen, de nyerni tudott hazai pályán a sereghajtó DVTK ellen.

Kristian Michailov: – Fontos pillanatokat élhettünk meg a klub történetében, hiszen három 18 év alatti akadémistánk is végig a pályán volt, és az ő játékukkal együtt sikerült nyernünk. Fiatal röplabdásaink megtették az első komolyabb lépéseiket az Extraligában és igazán érezhették a meccs hangulatát is.

Németh Szabolcs: – Hiába szereztük meg az első szett győzelmünket a szezonban, most vagyok talán a legcsalódottabb az eddig lejátszott mérkőzéseink kapcsán. Többször sikerült több pontos előnyt kialakítanunk, és nem a szettek elején, mint eddig, hanem közepén vagy közel a végjátékhoz. Ennek ellenére ismét nem sikerült ezeket lezárni, hanem hagytuk az ellenfelet visszajönni a meccsbe. Ha át tudnánk lépni a saját árnyékunkat, akkor ennek egy sima 3-1-es, 3-0-s győzelemnek kellett volna lennie, de sajnos továbbra is saját magunknak vagyunk a legnagyobb ellenségei.

A fürediek legközelebb december 23-án lépnek pályára, akkor a MÁV Előre Foxconn csapatával mérhetik össze a tudásukat.