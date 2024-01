Bővült a választék Ajkán 32 perce

Huszonkét sportág, harmincegy egyesület

Zsúfolt a naptár a Sportváros Nonprofit Kft. létesítményeiben, amelyek nemcsak országos sporteseményeknek, számtalan bajnokságnak és edzésnek adnak otthont az ajkaiak nagy örömére, hanem rendezvényeknek, báloknak is – tájékoztatta lapunkat Geri Gyula, a Sportváros Nonprofit Kft. ügyvezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a komplexumban tavaly és tavalyelőtt is komoly beruházások történtek.

Tisler Anna Tisler Anna

Geri Gyula, a Sportváros Nonprofit Kft. ügyvezetője Fotó: Gyarmati László

Többek között a sportcsarnokot és az öltözőket is felújították, az aulát kibővítették, így alkalmassá vált nagyobb városi események, mulatságok, koncertek megtartására is. Az idei év első ilyen jellegű rendezvénye egy jótékonysági bál lesz február 10-én, amellyel a nem rég alakult Ajkai Önkéntes Tűzoltó és Sport Egyesület munkáját, valamint az FC Ajka focistáinak és a KK Ajka kézilabdásainak utánpótláscsapatait lehet támogatni. A hagyományos Sportgálát, amelyen az előző év legeredményesebb sportolóit, edzőit, testnevelő tanárait és klubjait díjazzák, február 23-án tartják. A Jégcsarnok május első napjaiban országos erőemelő bajnokságnak ad majd otthont, a sportcsarnokban pedig sok más mellett például aerobik diákolimpiát, akrobatikus rock and roll kupát és karateversenyt is szerveznek az év során. A komplexum előtti parkolóban július elején a Veterán Járművek Baráti Köre Ajka tartja a hagyományos autó és motor bemutatóját. A nyári szünetben több turnusban sporttábort szerveznek. A Sportváros munkatársai 22 különböző sportágban, 31 egyesület munkáját koordinálják. Az utánpótlás sportolóknál 2000, a felnőtteknél 200 feletti az igazolt versenyzők száma. Minden utánpótlás sportágban egyre több a nemzetközi sikereket elérő fiatalok aránya, ez pedig jó példája annak, hogy az egyesületek edzői remek munkát végeznek. Az ajkai gyermekek közül sokan választják a labdarúgást, a kézilabdát, a kosárlabdát, a röplabdát, a jégkorongot és a vízilabdát, de egyre többen bokszolnak, judoznak, aerobikoznak vagy atletizálnak. Vannak olyan sportágak, amelyek még nem honosodtak meg a városban, ilyen a birkózás és az öttusa. Az idén várhatóan elkészül a 24 lőállásos lőtér, az egykori civil ház épületét átalakítják a küzdősportok házának, ott gyakorolhatnak a judo, boksz és muay thai versenyzők. Az Úszó Nemzet Program által a gyerekek megtanulják az úszás alapjait, aki megszereti a sportágat, és folytatni szeretné az edzéseket, jelentkezhet az úszó vagy a vízilabda klub valamelyikébe, hiszen Ajkán ezekre is van lehetőség a helyi uszodában. Az óvodákban is számos lehetősége adódik a kicsiknek a mozgás megszeretésére, ugyanis van foci, aerobik, úszás és korcsolyaoktatás is. Lehetett aggódó hangokat hallani korábban, hogy a városban meghonosodó új sportágak miatt a régi klubok kínálata iránt kevesebben érdeklődnek majd, de ez nem így történt. A választék inkább pozitívan hatott, hiszen olyan fiatalokat is sikerült az egyesületekbe invitálni, akik korábban nem találták még meg a számukra megfelelő mozgásformát. Vannak gyerekek, akik eleinte több sportágat űznek, majd amelyikben sikeresebbnek érzik magukat, azt folytatják a későbbiekben, akár versenyszerűen. A siker záloga a szorgalom, ha az hiányzik, akkor hiába a tehetség, a kiváló edzők és feltételek, hosszútávon nem várhatók eredmények. A sportkomplexumban nyolc éve zajló infrastrukturális beruházások lassan véget érnek, az erre fordított források és energia nagy része felszabadul. Ajka város imázsa, megtartó- és vonzereje attól is nagyban függ, hogy milyen a sportélete és a helyiek egészségi állapota. A hasonló nagyságú városok sorrendjében ezen a téren jó helyet foglal el a település, de Geri Gyula és csapata arra törekszik, hogy a későbbiekben még ennél is sokszínűbbé tegyék a kínálatot és az egészségmegőrzés, hasznos szabadidő eltöltés, valamint a mozgás felé tereljék a város minden korosztály át.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!