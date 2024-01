A népszerű megmérettetésen, amelynek a Március 15. úti sportcsarnok adott otthont, 21 csapat lépett pályára. A résztvevők négy darab négyes és egy darab ötös csoportban kezdték a küzdelmeket, ezután a legjobb 16 együttes egyenes kieséses szakaszban döntötte el a továbbjutást sorsát és harcolt a minél előkelőbb helyezésért.

- A két nap alatt összesen 50 mérkőzést izgulhatott végig a lelátóról a végig szép számú közönség, láthattak óriási gólokat, hatalmas kapusbravúrokat, parádés cseleket, bődületes kapufákat, szóval jól szórakoztak a jelenlevők. A mérkőzések kemény, férfias, de alapjában véve sportszerű küzdelmeket hoztak. A kiegyenlített erőviszonyokat tükrözi, hogy az egyenes kieséses szakaszban is több mérkőzés, valamint a két elődöntőben is csak büntetőrúgások után dőlt el a továbbjutás kérdése. A torna színvonalát jelzi, hogy azon több válogatott, NB I-es, NB II-es nagypályás és futsal játékos is részt vett – fogalmazott a Schmidmajer Árpád főszervező.

A rendezők és a támogatók jóvoltából a csapatok kiemelt díjazásban részesültek.

Eredmények, az elődöntőben: Blancók-Lénárt Autó 1-1, büntetőkkel: 2-3, Mezsport-Cemix 0-0, büntetőkkel: 1-3.

A helyosztók eredményei, a 3. helyért: Blancók-Mezsport 3:2. A döntőben: Cemix-Lénárt Autó 3-0.

A torna végeredménye: 1. Cemix Hungary Kft. Ajka, 2. Lénárt Autó Veszprém, 3. Blancók Balatonfüred, 4. Mezsport Classico Veszprém.

A különdíjasok, legjobb kapus: Mocher Dávid (Blancók). Legjobb játékos: Zachán Péter (Mezsport Classico). Gólkirály: Simon László (Cemix Hungary Kft. Ajka). Legjobb U 21-es játékos: Jánó Márton (Lénárt Autó). Legjobb szenior játékos: Cserna Róbert (Cemix Hungary Kft. Ajka).