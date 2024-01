A nyugat-magyarországi egyéni döntőn elért eredményeknek köszönhetően vehettek részt az országos finálén a tekések, a hölgyek Tiszakécskére, a fiúk Szegedre utaztak. Müller Károly, a Vasas edzője rendkívül elégedett volt a fiatalok teljesítményével.

– A serdülők között Barbara 120 vegyes gurítással kezdett, ahol 506 fával hetedikként zárt, a sprintszámban viszont egészen a döntőig menetelt, ahol kiegyensúlyozott, nyugodt játékkal simán nyert, amivel a kategóriában országos bajnoki címet szerzett, összetettben pedig kevéssel maradt le a dobogóról – mondta Müller Károly. – Az ifjúságiak között Rieger Dorkának szoríthattunk, aki nagy csatában, döntő szettben szerezte meg az első helyet, összetettben pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Hegedüs Dominik és Szabó Zsombor Szegeden próbált minél jobb eredményt elérni.

– Az első játéknapon Dominik és Zsombor is nagyon szép fát dobott, a 120 vegyes összevetésénél mindössze néhány fával maradtak le a dobogóról, így bizakodva vártuk a verseny folytatását – folytatta Müller Károly. – Másnap a sprint kategóriában Dominik és Zsombi is sikeresen vette a kezdeti akadályokat, végül Dominik az országos harmadik helyet foglalhatta el, ezen kívül jó egyéni és sprint fájának köszönhetően a harmadik helyet érte el összetettben is. A lányok mellett nekik is gratulálok, mindketten nagyon ügyesek voltak.

A sportolókat Nagy Lajos és Müller Károly készítette fel.