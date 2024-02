„Varga Tomas ismerős a szurkolóknak és füredi fiatal játékosainknak is, hiszen két évvel ezelőtt ő volt az U17-es és az U20-as csapat edzője. Ismeri a klub elképzeléseit és terveit, az Extraliga színvonalát és az ellenfeleinket is, ami előnyünkre szolgálhat az előttünk álló rájátszásban. A másodedző továbbra is Mészáros Péter, a statisztikus Darko Mitrovic. Csapatvezetői feladatai mellett Makra Zoltán dolgozik mától erőnléti edzőként, fizioterapeutaként pedig Papp Zsófia csatlakozik a stábhoz az akadémiáról. Egyikőjük számára sem új a közeg, hiszen az elmúlt években is dolgoztak a profi csapat mellett” – áll a klub közleményében.

Vasárnap a Szent Benedek RA a KNRC otthonában lép pályára.