Ezzel eldőlt, hogy a tapolcai származású, a vívókarrierjét a városban kezdő Siklósi Gergely a 2024-es ötkarikás játékokon is pástra léphet. A 2019-ben világbajnok Siklósi a legutóbbi olimpián, Tokióban egyéniben szerepelt és egészen a döntőig tudott menetelni, végül ezüstéremmel zárt.

Ami a heidenheimi világkupát illeti, a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású magyar válogatott a 32 között kapcsolódott be a küzdelembe, ott 45-28-ra nyert a brazilok ellen, majd a nyolcaddöntőben 45-30-ra verte a kanadaiakat. A negyeddöntőben is magabiztos volt nemzeti együttesünk, a közvetlen rivális kazahokat 45-28-ra múlta felül, ezzel meg is előzte őket az olimpiai kvalifikációs rangsorban. Az elődöntőben a mieink komoly csatában, 37-36-ra verték a franciákat, majd a döntőben 37-30-ra a Tokióban olimpiai bajnok japánokat úgy, hogy az utolsó pár előtt 22-21 volt az állás, végül Siklósi 15-9-re verte riválisát.