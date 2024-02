Danyi Gábor edző csapata rendkívül nehéz helyzetben van Fotó: Fülöp Ildikó

Danyi Gábor edző csapata az előző fordulóban sem került közelebb a céljaihoz, elbukott az újabb akadályon, s az eddiginél is nehezebb helyzetbe kormányozta magát (31-27). Egy szinte már megnyert párharcot vesztettek el a HSA NEKA otthonában, a 40. percben még három góllal vezettek, de nem tudták megtörni az akadémisták ellenállását. Mi több, pontatlanságaikkal az utolsó negyedórára mély hullámvölgybe lökték magukat, ezért kénytelenek voltak újabb keserű pirulát lenyelni.

A négypontos sereghajtó hétvégén ismét pontszerzési kényszerben lesz, azokat a budakalásziakat látják vendégül a Március 15. utcai csarnokban, akiket ősszel, egy idegfeszítő találkozón múltak felül – ami az évadban az egyetlen idegenbeli diadaluk (28-29). Ám botorság lenne abból a csatából kiindulni, már csak azért is, mert az ex-fotexes Csoknyai István dirigálta rivális jelenleg 14 ponttal a nyolcadik helyen áll, hét győzelemmel és nyolc vereséggel. Legutóbb a Carbonex-Komlót páholták el (33-27). Az esélyek most sem a bakonyiak mellett szólnak, mégis lehet keresnivalójuk, de ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek, sok mindenben kell javulniuk. Ha lendületesen és okosan, illetve fegyelmezetten és koncentráltan vitézkednek, kihasználhatják a másik oldal hibáit. Ez a hatvan perc is élet-halál bajnoki lesz számukra. Újfent meg kell jegyeznünk, csak akkor léphetnek túl az esetleges holtpontjaikon, ha igazi csapatként funkcionálnak, a fontos szituációkban helyén lesz a szívük. Meg kell tanulniuk nyerni. A napokban azon dolgoztak gőzerővel, hogy győztesen hagyják el a hazai pályát, magyarán nem szeretnének a szimpatikus vesztes szerepében tetszelegni. Olyan mentalitással és győzni akarással lépnének parkettra, ami pontokat hozhat nekik a konyhára.