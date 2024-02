Telekom Veszprém-GOG 34-31 (19-13)

Veszprém Aréna, 5011 néző. V.: Mazeika, Gatelis (litvánok). Telekom Veszprém: Corrales – VAJLUPAU 5, REMILI 6, Fabregas 1, Ligetvári, EL-DERA 5, Descat 1. Csere: JENSEN (kapus) 2, J. OMAR 6 (2), PESMALBEK 4, Koszorotov, Sandell 2, Casado 1, A. Nilsson 1, Mahé, Elísson. Edző: Momir Ilics.

GOG: Thulin – RASMUSSEN 3, Persson 3, PEDERSEN 4, Jakobsen, MENSING 10, BLONZ 6 (4). Csere: Vilhelmsen, Lindskog 3, Lykke 2, Clausen, Legér, Kildelund, Lyng, Dorgelo Edző: Mikkel Voigt Frederiksen.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/4.

Az évet remekül kezdő Veszprém volt a találkozó esélyese. A BL-tabella állása alapján és amiatt is, mert a dánok tartalékosan érkeztek Magyarországra.

Lendületesen kezdtek a bakonyiak, 5. perc: 5-2. Jól teremtette meg és hatékonyan használta ki helyzeteit a házigazda, Thulin ugyan védett néhányszor, ez nem sokat nyomott a latba. Corrales is megmutatta tudását, támadásban pedig Jahja Omar jeleskedett, 11. perc: 8-5.

A dánok játszották saját játékukat, Mensing távoli bombái rendre megtalálták az utat a hálóba. Állandósult a 2-3 gólos különbség, 16. perc: 11-9. Nem sokkal később fel tudtak jönni mínusz egyre a vendégek, de ez a helyzet gyorsan változott, 12-11 után gyorsan lett 15-11 az állás. Időt kért a GOG, ám a Telekom lendületben maradt, a Corralest váltó Jensen remek formában védett, a beállósok rendkívül hatékonyan dolgoztak.

Volt ki nem kényszerített hibája a hazai csapatnak is, a dánok viszont kicsit szétestek a félidő végére, aminek az lett az eredménye, hogy magabiztos, hat gólos előnnyel mehettek szünetre Momir Ilics tanítványai.

A második játékrészt is jól kezdte a Telekom, majd néhány könnyelmű labdaeladást követően szépítettek a vendégek, 22-17-nél Ilics időt kért. Erre viszont három dán találat következett, 40. pec: 22-20. El-Dera törte meg a rossz szériát, Jensen pedig újabb védést mutatott be. Most a Veszprém percei következtek, és 26-20-nál a vendégeken volt az időkérés sora.

Öt-hat találat volt a különbség, a GOG nem adta fel, szerette volna minél szorosabbá tenni a mérkőzést. Amikor a Veszprém hibázott, erre meg is volt az esélye, ha viszont koncentráltak voltak a bakonyiak, a vendégek nem sok sót ettek meg mellettük egyik pozícióban sem.

A 49. percben 28-25-re jött fel a fiatal GOG. Ismét lőtávolon belül voltak a dánok, Ligetvári pedig megkapta harmadik két perces kiállítását. Kicsit belealudt a meccsbe a Veszprém, de még így sem tűnt úgy, hogy itt meglepetés születhet. Nem is születhetett, Remiliék újra megrázták magukat, 32-27.

Persze a végsőkig küzdött a GOG, a dán együttes négy perccel a vége előtt időt kért és újra háromra csökkentette hátrányát. Ennyi is lett a vége, úgy, hogy Thulin hárította Jahja időn túli hétméteresét.

Messze volt a remek formától a Veszprém, ám így is magabiztos sikert arattak a bakonyiak, akik 16 ponttal a harmadik helyen állnak a B csoportban.

Momir Ilics: - Az első félidőben jól játszottunk, megvolt a sebességünk, a ritmusunk, Mike Jensen kiválóan védett. A 19 lőtt gól nagyon jónak számít. Fordulás után rengeteget hibáztunk, ezzel természetesen nem vagyok elégedett. Muszáj ezeket a szakaszokat elkerülni, mert könnyedén megbosszulhatják magukat a folytatásban.

Thomas Brandt Nyegaard: - Izgalmas, közönségszórakoztató meccset játszottunk. Volt esélyünk arra, hogy visszakapaszkodjunk, kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy nem sikerült. Tudtuk, hogy a Veszprém Arénában rendkívül nehéz nyerni. Kiemelném Mike Jensen teljesítményét az ellenfél kapujában, több ziccert is kivédett. A második félidőben viszont ismét megvoltak a lehetőségeink, sajnos nem tudtunk velük élni.

Mike Jensen: - A két félidő nagyon más volt. A második játékrészben a GOG megbüntette hibáinkat, gyorsan támadott és csökkenteni is tudta a hátrányát. Szerencsére jobban nem voltak képesek felkapaszkodni a vendégek. Mindig emlékezni fogok erre a találkozóra, hiszen először játszhattam a Veszprém Arénában, fantasztikus volt a hangulat. Most viszont már előre kell tekintenünk, hiszen fontos feladatok várnak ránk. Ami engem illet, szeretnék még jobban összeszokni a csapatársakkal, meg kell szoknom, hogy ilyen jó védekezés van előttem.

Nicolai Pedersen: - A Veszprém Aréna az egyik „legnehezebb” pálya a vendégeknek. Csalódottak vagyunk, de nem a világ vége itt kikapni. Az első félidőben nagyon gyengén kézilabdáztunk, a szünet után viszont erőt tudtunk meríteni, mindenben javultunk. Esélyünk volt arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe, sajnos azonban nem tudtunk pontot szerezni.