Szép számmal gyülekeztek a fiatalok szombat délelőtt a veszprémi Pintes Sörözőben, a falakra felhelyezett dartstáblák előtt azonnal el is kezdődött a gyakorlás. Az I. Húsvét Kupára 24-en adták le nevezésüket – tudtuk meg Jung Edinától, a szervező Virágzó Veszprémért Egyesület elnökétől. – Első alkalommal rendeztünk ilyen viadalt Veszprémben, nem volt kikötés, bárki nevezhetett, amatőrök, dartskedvelők, illetve olyanok is, akik már régebb óta klubszinten versenyeznek. Ez voltaképpen egy felmérés volt, milyen igény van egy ilyen rendezvényre – fogalmazott kérdésünkre Jung Edina.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Bár a Botev-iskolások ezúttal nem tudtak jelen lenni, de a lelkesedés így is tetten érhető volt. Szép számmal érkeztek a veszprémi Deák és Báthory diákjai, illetve a bakonyi vármegyeszékhely mellett képviseltette magát Pápa, Várpalota, Ősi, Körmend és Székesfehérvár is. Érdekesség, hogy mi okozza azt, hogy az alapvetően felnőttsportágnak gondolt darts ilyen népszerű és kedvelt a fiatalok körében. A magyarázat elsőre meglepő, de egyébként logikus. Az előző év végén robbant be a köztudatba Luke Littler, aki a londoni dartsvilágbajnokságon egészen a döntőig menetelt. Nagy bravúr, hogy tette ezt újoncként, még nagyobb meglepetés, hogy egy mindössze 17 éves fiatalemberről van szó. Az ifjú angol sztár sztorija Veszprémben és környékén is motiválja a gyerekeket, mivel a televízió számos dartsversenyt közvetít, sokan követik nyomon rendszeresen a legjobbak mérkőzéseit.