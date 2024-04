Noha a bakonyiak hétvégén – négy fordulóval a bajnokság vége előtt, ha az eredmények úgy alakulnak – „hivatalosan” is elbúcsúzhatnak az élvonaltól, az előző játéknapon nem volt miért szégyenkezniük, mert a Balatonfüredi KSE ellen az évad egyik legjobb produkciójával szolgáltak. Az idény hajrájában a MOL Tatabánya KC-val és a Telekom Veszprémmel is megmérkőző, az utolsó helyen négy ponttal álló Hári Leventéék megszorongatták riválisukat a vármegyei kézilabda-„rangadón” (28-30), mivel arra felszívták magukat, nehezen akart helyreállni a világ rendje. Időnként teher nélkül iparkodva vérszemet kaptak és jelentős hátrányban sem tették fel a kezüket, de az izgalmas és kiegyenlített csata lefújása előtt azért a tópartiaknak helyén volt az eszük és a szívük.

A zsinórban nyolcadszor kikapott, az utolsó előtti helyezettől nyolc ponttal lemaradó Danyi-tanítványok ezúttal a tíz győzelemmel, két döntetlennel és kilenc vereséggel az ötödik helyen álló csurgóiakhoz látogatnak. A vetélytárs ősszel a Március 15. utcai teremben is nyert (32-28), akkor minden sportági elemben felülmúlták a hazaiakat, akik csak néha tudták megnehezíteni a dolgukat.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém most (is) szeretne felnőni a feladathoz, igaz, aligha borítanak papírformát, vagyis nem a győzelem lebeg a szemük előtt. Az esélyek nem mellettük szólnak, már az is nagy szó lenne, ha a felek egyáltalán kiélezett derbit vívnának. Ettől függetlenül megszoríthatják a másik oldalt, ám nem ez a realitás. A híveik annak is örülnének, ha bizonyítanák, hogy az eddig látottaknál többre képesek, van tartásuk, küzdenek és hajtanak, hogy a szakmai stábjukban ne maradjon hiányérzet. Összességében tehát nem lehet vita tárgya, hogy melyik a jobb csapat, a vesztenivaló nélkül pályára lépő vendégek viszont megmutathatják a harcos énjüket, az értékrendjük szerint játszhatnak egy jó találkozót.