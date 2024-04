Vásárhelyi Kosársuli–Veszprém Kosárlabda Klub 93-97 (16-27, 21-16, 15-22, 25-12; 11-11, 5-9)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Farkas, dr. Danka, Nagy.

Hódmezővásárhely: Borbáth 4, Balogh 7, Rosic 23/9, Bálint 17, Orgona 14/3. Csere: Pinnyey, Knyur, Kelemen 28/12. Edző: Sasa Vejinovic.

Veszprém: Szabó 12/3, Madár 22/18, Varga 5/3, Takács 7/3, Moore 41/6. Csere: Popadic 4/3, Prodanovic 2, Birkás 4. Edző: Alex Geddes.

A play-off első körében az alapszakasz-negyedik Csongrád-Csanád vármegyeiek fogadták az ötödik bakonyiakat. A felek a zajló évadban eddig egy-egyre álltak, mindkét csapat hozta a hazai fellépését, ráadásul a rivális a legutóbbi tizenkét mérkőzését diadallal abszolválta. Ettől függetlenül jobban kezdtek a vendégek (4-11), Moore vezérletével repülőrajtot vettek (6-21), de a második negyed elejére kiegyenlítődött a küzdelem (24-27). Ahogy a szezonban eddig, most is hullámzóan teljesített a VKK (32-41), mivel hosszabb-rövidebb ideig tartottak pontcsendeket, a nagyszünetben újra szoros volt az állás (37-43).

A fordulás után a hazaiak még jobban felzárkóztak, majd egyenlítettek is (46-46), de a negyed hátralévő részében a kintről pontosan célzó Madárék domináltak (50-62). Tizenhárom pontos vendégelőnyről indult a záró etap, mikor is az ellenfél átvette az irányítást (68-68), majd az első perc után visszavette a vezetést (70-68). A rendes játékidő végén hol az egyik (71-74), hol a másik csapat állt jobban (75-74), hogy aztán 77-77 után jöhessen a sok hibával tarkított „túlóra”. Ahol inkább a veszprémieknek állt a zászló (77-83), de 86-86-ot követően következhetett az újabb folytatás, mikor is a vendégek már nem engedték ki a kezükből a sikert (90-96).

A vásárhelyiek diadalsorozatát lezáró Moore-ék április 13-án (szombat, 18 óra) a párharcra is pontot tehetnek, ha a Vetési-gimnáziumban két vállra fektetik a vetélytársukat. Ha ez netán nem sikerülne, akkor 17-én (szerda, 18.30 óra) még javíthatnak, igaz, arra a derbire ismét a keleti országrészben kerül sor.

Alex Geddes: - Hatalmas mérkőzés volt, mindkét gárda óriásit játszott. Remélem, hogy odahaza megismételjük a mai teljesítményünket, és bejutunk az elődöntőbe.