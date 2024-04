Telekom Veszprém-Aalborg 32-31 (12-17)

Veszprém, 5275 néző. V.: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldávok). Telekom Veszprém: CORRALES –Vajlupau 5 (4), REMILI 6, FABREGAS 4, Ligetvári, el-Dera, Descat 2. Csere: JENSEN (kapus), J. OMAR 3, Pesmalbek 2, Casado 2, Sandell 1, Koszorotov 1, Gasper Marguc 1, Elísson 5. Edző: Momir Ilics.

Aalborg Handbold: LANDIN – Björnsen 2, HOXER 4, ARNOLDSEN 4, Hald 3, VLAH 4, Juul 1. Csere: Norsten (kapus), Möllgaard 1, M. Hansen 3 (2), ANTONSEN 4, L. Nilsson 2, Barthold 3, Larsen, Nielsen. Edző: Stefan Madsen.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2.

Kőkemény párharc előtt állt a Telekom Veszprém, amely a szezon egyik fő céljának, a final fourba kerülésnek megvalósítására készült. Két remek formában lévő csapat nézett farkasszemet egymással. A dánok a második helyen zárták a csoportkört az A jelű nyolcasban, a bakonyiak harmadikak voltak a B csoportban, így két meccsel többet kellett játszaniuk riválisuknál, igaz, a Szeged elleni párharc nem okozott különösebb gondot nekik.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az ellenfélnél kétségkívül Mikkel Hansen személye volt a legérdekesebb, az idény végén visszavonuló szupersztár pályafutásából egyetlen trófea hiányzik, a BL-serleg.

Ahogyan az az ilyen meccseken természetes, csurig telt a Veszprém Aréna. A közönség a vendégek két legnagyobb „nevét”, Hansent és Niklas Landint is üdvrivalgással köszöntötték. A sajátjaik pedig megkapták a megszokott fülsüketítő buzdítást, kezdődhetett a csata!

Nem kezdett jól a Veszprém, amely az első négy percben nem talált a kapuba, ez alatt az idő alatt kapott két gólt, Landin pedig többek között hetest védett. Jahja Omar szépített, de továbbra sem ment a hazaiaknak sem támadásban, sem védekezésben, 7. perc: 1-4.

Hiába védett Corrales egy ziccert, így tett a másik oldalon Landin is, és a 9. percben Mikkel Hansen értékesített büntetőjével 1-5-re állt a meccs. Ilics érthető módon időt kért. Remili szerezte a második hazai gólt, ekkor telt el 10 perc a meccsből, 2-6. A francia irányító gyorsan hozzátett még kettőt, a védekezés viszont nem állt össze, kapta is a találatokat a Telekom.

A 16. percben 5-9 állt az eredményjelzőn. Emberelőnyben jött fel mínusz kettőre a Telekom, 8-10-nél a dánokon volt az időkérés sora. Corrales védései segítették a társakat, ezek nagyon kellettek, mert továbbra is a vendégek mentek elöl. Vlah negyedik góljával 8-12 volt az állás. A Sandell-Casado-Pesmalbek fémjelezte „második sor” igyekezett felzárkózni, eredménytelenül, 26. perc: 10-15. Rengeteg volt a hiba, egy újabb elrontott támadást és egy újabb Corrales-védést követően Ilics időt kért. Fontos volt, hogy a szünetig csökkenjen a hátrány, ebből a tervből annyi jött össze, hogy mínusz hatról mínusz ötre jött vissza a Veszprém, de Descat kétperces kiállítást kapott az első félidő legvégén, 12-17.

A közönség „Ébresztő, ébresztő” rigmussal „küldte öltözőbe” a nagyon gyenge első 30 percet kifogó csapatát.

A folytatásban érdekes helyen tűnt fel a keretből kimaradt Kentin Mahé, aki a B-közép soraiban, a szurkolók között nézte a meccset. És látta, hogy társai továbbra is szenvednek, 35. perc: 15-21.

Landin hetest védett, de a veszprémi védekezés is javulni látszott, a 40. percre kettőre csökkentette hátrányát a házigazda, 19-21.

Remili diktálta a tempót, kellett is sietnie a Telekomnak, amely kemény védekezésből igyekezett gyorsan támadni, a kapuban ekkor már Mike Jensen állt. A 48. percben Remili hatodik góljával 23-24-re zárkózott a bakonyi alakulat. Jensen védett többször is, azonban a másik oldalon Landin szintén ziccert fogott. Több esélye is volt egyenlíteni a Veszprémnek, ez végül az 53. percben Casadónak jött össze egy labdaszerzés után, 27-27.

Visszavette az irányítást az Aalborg, de a Telekom rendre egyenlített, egy perccel a vége előtt 30-30 állt az eredményjelzőn. Hoxer góljára Elísson válaszolt. Volt még idejük a dánoknak, de eladták a labdát, Jahja Omar pedig végigrobogott a pályán és az utolsó másodpercben megszerezte a győztes gólt a Veszprémnek. Volt egy kis vita, hogy szabályos volt-e a találat, némi tanakodás után a játékvezetők megadták. Ilyen sem volt még, a 60. percben vezetett először a bakonyi csapat, amely a sírból hozta vissza a meccset és tartotta életben továbbjutási esélyeit.

Momir Ilics: – A második félidőben megmutattuk a karakterünket, keményen védekeztünk és 20 gólt lőttünk, jó volt ezt látni az első játékrészt követően. Az Aalborg egy remek csapat, amely jól kézilabdázott, mi viszont gyengén kezdtünk, sok tiszta helyzetet hibáztunk. Szerencsére a folytatásban meg tudtuk mutatni, hogy mit tudunk, milyen az igazi arcunk. Hátra van még egy mérkőzés, amire szeretnénk minél alaposabban felkészülni.

Stefan Madsen: – Fantasztikus meccset játszottunk a Veszprémmel, mint mindig most is óriási volt a hangulat. Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen volt esélyünk egy nagyarányú sikerre. Az első félidőben remekül védekeztünk, a második játékrészben viszont komoly problémáink adódtak, a hazaiak keményebben játszottak és ez megzavart minket. Apró dolgok döntenek ilyenkor. Mindenki tudja, hogy ez még csak az első félideje volt a párharcnak, hazai pályán szeretnénk hasonlóan jó meccset játszani és kivívni a négy közé jutást.

Bjarki Mar Elísson: - Az első félidőben voltak problémáink, lehet, hogy túlságosan is akartunk. Az ellenfél is jól játszott, jól védekeztek a dánok, Landin több fontos védést mutatott be. Fordulás után sikerült rendezni a sorokat, és a javunkra fordítani a meccset. Aalborgban a legjobb játékunkra lesz szükségünk, hiszünk benne, hogy sikerül továbbjutnunk.

Sebastian Barthold: - Nagy meccs volt egy remek atmoszférájú csarnokban. Szeretünk itt játszani, jól is kezdtünk, az első félidővel elégedettek vagyunk. Sajnos az utolsó 15-20 percben nem sikerült jól teljesítenünk, a Veszprém agresszívabb játékával nem tudtunk mit kezdeni. Az álmunk továbbra is az, hogy ott legyünk a kölni négyes döntőben, ezért küzdünk majd.