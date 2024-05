A Bauer Inline bajnokságot hét kategóriában (felnőtt nyílt és amatőr, női, U14, felnőtt amatőr 3x3, U14 3x3 és U10 3x3) írták ki, a résztvevők az ország több városában játszanak meccseket, a döntő június utolsó hétvégéjén lesz. Idén Veszprém is bekapcsolódott a sorozatba, először május 18-án ad otthont fordulónak, felnőtt nyílt kategóriában versengenek együttesek a bakonyi vármegyeszékhelyen. A város és a helyi klub nemcsak helyszínként képviselteti magát, Vidék Select néven csapatot is indít. Ebben a társaságban több jelenlegi és volt válogatott jégkorongozó is szerepel majd, és az ellenfelek között szintén lesznek honi első ligás, illetve válogatott hokisok. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés díjtalan. A program délelőtt 11 órakor kezdődik, a Vidék Select mellett a Lizards, a Repesz és az Ajkai Óriások gurulnak pályára az első veszprémi fordulóban.