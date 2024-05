A 31 éves hálóőr két szezon után int búcsút a bakonyiaknak, akiknek színeiben hetven alkalommal állt a gólvonal előtt, az előző idényben pedig tagja volt az Európa Ligában is indult együttesnek. A nemzetközi kupasorozat csoportkörében kétszer is bekerült a forduló top öt cerberusa közé, mint aki óriási bravúrral szolgált. Az előző kiírásban a hazai élvonalban is volt a hét kapusa. Télen a Csömör KSK elleni MK-derbin húsz védés mellett egy gólt is lőtt. Jelenlegi és jövőbeni klubtársa, a 24 éves lövő egy idényt húzott le a veszprémieknél, ahová tavaly nyáron – a Balatonfüredi KSE-től – érkezett kölcsönbe. Év közben sérülés is hátráltatta, de így is tizennyolcszor ölthette magára a Fejér-B.Á.L. szerelését, míg ezen fellépésein 71 találatot szerzett. Az utolsó fordulóban stílszerűen búcsúzott: a mezőny legjobbjaként 15 gólt rámolt be a Telekom Veszprémnek.

Nyártól az NB I-be nemrég felkerült Győri ETO-UNI FKC-nál folytatja pályafutását a kézilabda-élvonaltól tavasszal elköszönt Fejér-B.Á.L. Veszprém balszélsője, Hári Levente, aki saját nevelésű játékosként tizennégy szezont töltött a bakonyi klubnál. A 25 éves sportoló az elmúlt tíz esztendőben 380 mérkőzésen erősítette az egyesületét, míg fellépésein 1409 gólt jegyzett. Hári tagja volt az NB I-be jutó, a Magyar Kupában döntőt vívó és az Európa Ligában induló gárdának.