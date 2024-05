A megmérettetésen három napon át összesen 20 versenyszámban mérték össze tudásukat a vidéki klubok párbajtőrözői. Törpici, gyermek, újonc, serdülő és kadet korosztályban léptek pástra a fiatal vívók egyéniben és csapatban.

A törpici lány csapat ezüstérmes lett Fotó: Tapolca Vívóklub

A Tapolca Vívóklub versenyzői hét érmet hoztak haza, ebből hatot törpici korosztályban szereztek meg, ami nagyon jó jel a jövőre nézve.

- Ezek a fiatalok szépen, évről évre beérnek majd a nagyobb korosztályokba, a legkisebb versenyzőket meg mindig újra és újra fel fogjuk tölteni a kezdő csoportból.

Természetesen, ha valaki most jól és sikeresen vív, az nem azt jelenti, hogy később a nagyobb korosztályokban is garantálva van a siker, de mindenképpen egy jó kiindulási pont. A magyar vívás borzasztó erős. Rendszeresen és becsületesen kell edzeni, hogy folyamatosan jöjjenek a sikerek. Ezt csináljuk mi is nap mint nap a vívóteremben és úgy tűnik az alulról való építkezésnek tényleg megvan az eredménye – fogalmazott Keszler Dávid edző.

Megtudtuk tőle, törpici lány kategóriában Bicsérdi Kamilla ebben a szezonban már sokadik dobogós helyezését szerezte meg. Szolnokon veretlenül és könnyedén nyerte meg az összes (!) asszóját az egyéni versenyszámban és lett végül aranyérmes.

- Kamilla stabilan és kiegyensúlyozottan vívott egész nap. Ez azért érdekes, mert aki már volt ilyen versenyen, az tudja, hogy ebben a versenyszámban tényleg bármi megtörténhet. Klubunk erősséget mutatja ebben a korosztályban az is, hogy Kamillán kívül még két másik tapolcai kislány is bekerült a nyolcas döntőbe. Nyolc döntősből három ugyanabból a klubból, az szép eredmény. A kicsiknél mind a fiúk, mind a lányok mezőnyben nem titkolt cél volt a csapatversenyen az érmes helyezés. Sokszor megmutatták már ezek a gyerekek, hogy képesek összefogni, együtt és egymásért küzdve vívni. Most sem volt másképp. Mindkét törpici csapatunk fel tudott állni a dobogóra.

A tapolcaiak eredményei, törpici, fiú egyéni: 8. Puskás Máté, ...11. Klemens Gergő, 12. Szabó Róbert, ...20. Gmózer Zalán, ...26. Bertalan Áron. Fiú csapat: 3. Tapolca Vívóklub (Puskás, Bertalan, Gmózer, Szabó). Lány egyéni: 1. Bicsérdi Kamilla, ...5. Kurkó Enikő, ...8. Kozma-Bognár Alíz, ...15. Keszler Zoé. Lány csapat: 2. Tapolca Vívóklub (Bicsérdi, Kurkó, Kozma-Bognár, Keszler).

Gyerek, fiú egyéni: 11. Hegyi Kristóf, ...19. Piller Kristóf, ...22. Bali Gergő. Fiú csapat: 6. Tapolca Vívóklub (Hegyi, Piller, Bali). Lány egyéni: 13. Sölét Emma.

Újonc, fiú egyéni: 10. Klemens Barnabás. Lány egyéni: 21. Sölét Emma.

Serdülő, fiú egyéni: 9. Tarsoly Csanád. Lány egyéni: 19. Hegyi Dorka.

Kadet, fiú egyéni: 9. Süketes Miklós. Lány egyéni: 6. Konczek Lina Melodi.