Érdekes, hogy viszonylag kevesen foglalkoznak a Veszprém–Szeged NB I-es kézilabda bajnoki döntővel szakmai szempontból. Ennek több oka is van.

Az egyik az, hogy a felek között jelenleg elég nagy különbség látszik, a bakonyiak ebben a szezonban ötből ötször győzték le legnagyobb honi riválisukat. Az egyik fél második sikeréig tartó bajnoki aranypárharcban is a Telekom az esélyesebb, a bakonyi szurkolók ezt tökéletesen tudják, és a szegediek is úgy vannak vele, hogy annak is örülnek, ha megszorongatják a házigazdát.

A másik az a szurkolói elégedetlenség, amely a Bajnokok Ligájában mutatott gyengébb szereplés után a felszínre tört az elmúlt hetekben. A drukkerek bizonyosan támogatják majd kedvenceiket, ugyanakkor sokan nem rejtik véka alá véleményüket, kritikával illetik a vezetőséget és a szakmai munkát. Érdekes lesz a hangulat az arénában, és a különleges atmoszférát még az is tetézi, hogy a klub most búcsúztatja a szezon végén távozókat. Az Andreas Nilsson, Kentin Mahé, Jahja Omar hármast nagyon szeretik a szurkolók, úgyhogy érzelmes pillanatokra lehet számítani a találkozót követően. Különösen Mahé lopta be magát a szívekbe, neki nemrég külön pikniket is rendeztek, de a svéd csapatkapitány és az egyiptomi átlövő is a kedvencek közé tartozik.

Szóval bőven van olyan, ami elvonja a figyelmet magáról a rangadóról, ugyanakkor nagy hiba lenne máris lefutottnak tekinteni a döntőt. A Veszprémen van a nagyobb nyomás, és egyszer ebben az idényben a Szegednek is kijöhet úgy a lépés, hogy a címvédő bajba kerüljön. Nehéz elképzelni, hogy az arénában veszítsenek a hazaiak, viszont a második meccs kínálhat esélyt a Tisza-parti gárdának, és akkor harmadik összecsapás következne. Hamarosan kiderül, hogy a pályán és a lelátón hogyan alakulnak az események, illetve melyik csapat jön ki jobban ebből az érzelmi viharból.

A Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged bajnoki döntő első meccse pénteken 20 órakor kezdődik Veszprémben, a második találkozó pedig jövő szerdán 18 órakor a Pick Arénában.