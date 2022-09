,,A 4132 nm-es rendezett, parkosított telken álló, 100 éves két parasztház az elmúlt évben befejezett teljeskörű felújítás után nyerte el végső képét. A teljes víz-, csatorna- és villanyhálózat, a tetőt cserélték, egyedi fa nyílászárókat építettek be, a hő- és vízszigetelés is megvalósult. A belső terekben is magas színvonalú esztétikai és műszaki felújítás történt. Jelenlegi tulajdonosai aprólékos keresgéléssel válogatták össze berendezési tárgyait.

A két külön bejáratú összkomfortos lakrészt fedett terasz köti össze, mindkettőben 3-3 hálószoba található. A két melléképület még választható funkciójú, akár egy másik önálló apartman vagy wellnes-részleg kialakítására is tökéletesen megfelelnek (víz, csatorna oda is bevezetésre került). Az egyikben található a szauna. A fűtés gazdaságosan működő elektromos panelokkal biztosított, valamint egy svájci gyártmányú kandalló is elhelyezésre került.

A kertben található egy 200 nm-es kerti tó stéggel és vízforgatóval, de kültéri fürdődézsa, szauna, kültéri zuhany is a kikapcsolódást szolgálja. A lovak számára kialakított karám és a tovább bérelhető szomszédos telken álló istálló a lovassport szerelmeseinek is kitűnő lehetőséget biztosít. A terület 340 m tengerszint feletti magasan fekszik, a kertből csodálatos tájpanorámában és páratlan naplementékben gyönyörködhetünk Kab-hegy felé. [...]”

