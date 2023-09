Isten anyja tanít minket azzal, ahogy szívébe fogadta Isten szavát, fontolgatta, megértette, majd annak szellemében cselekedett. Példát adott nekünk az égi édesanya, akit mindenki sajátosan, egy kicsit más módon ismer. Anyaként óv mindannyiunkat, azaz szinte észrevétlenül, s sokszor azt sem vesszük észre, milyen gyakran, hányféleképp szólítjuk meg – hangzott el Jásd-Szentkúton, az erdő széli kegyhelyen. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta a Mária-napi búcsúi szentmisét, amihez háromnapos program, egyházzenei és kórustalálkozó kapcsolódott. Az eseményt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program támogatásával szervezték meg. A búcsújáró helyre több településről érkeztek zarándokok, gyalogosan, busszal is, Bodajkról, Csatkáról, Zircről, Olaszfaluból is, és voltak, akik a VEB 2023 EKF Via Calvaria – Csendhegyek útja projektje keretében.