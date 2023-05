– 23 éve dolgozom az autókereskedelemben, a közel negyed évszázad alatt sok technikai változást megtapasztaltam, de amiben most vagyunk, az lehet, hogy túlmutat mindenen. Vannak olyan szereplők, akik ezt látják a nem is olyan távoli jövőnek. Ez az irány látszik a jogalkotók oldaláról, de az autógyártók is sok energiát fektetnek az elektromos hajtásláncok fejlesztésébe, legyen szó hibrid vagy tisztán elektromos változatról. Ez talán nem véletlen, hiszen azokat az autókat, amiket pár év múlva gyártani akarnak, most kell megtervezni. Persze, halljuk a szkeptikusok hangját is, ők főként az érdeklődő vásárlóközönség, akik nem feltétlenül ebben élik az életüket, de a szakmában dolgozók közül szintén többen ingatják a fejüket. Tényleg környezetbarát egy elektromos autó? Mi lesz azzal a sok elhasználódott akkumulátorral, amik kiszolgálták egy autó életciklusát?

– Egy energetikai cég előadásán hangzott el, hogy jelenleg azért folyik a lobbizás, hogy ki vehesse meg az elhasznált akkumulátorokat, mert azok még statikus energiatárolóként hosszú évekig remekül szolgálhatnak például egy ingatlan energiaellátásában. Nagy üzlet látszik a jövőben az ilyen jellegű újrahasznosításban. Honnan lesz áram, hogyan fogjuk tankolni, azaz tölteni az autókat? Szintén energetikai előadáson hangzott el: áram van és lesz elég! Sőt, olcsó áram ugyancsak van, mert létezik olyan időszak, amikor közel ingyen lehet áramot venni a túltermelésnek köszönhetően. A probléma csak az áram tárolása. Amikor megtermelik az áramot például a napelemmel délben, akkor nincs felhasználás. Amikor meg szükség lenne rá, mondjuk éjjel, akkor nem működnek az előállító berendezések. Lehetne sorolni még az elektromos hajtással kapcsolatos kérdéseket, amelyekre nincs egyértelmű válasz – mondja az igazgató.

Nyerges Balázs szerint ez olyan, mint az automata váltós autó. Aki nem vezetett még olyat, az idegenkedik, fél tőle. Aki viszont kipróbálta, az nem ülne vissza kézi váltós autóba. – Aki egyszer belekóstol az elektromos autózásba, hasonlóképpen vélekedik. Egy kicsit fejben kell megváltozni. Például nem akkor kell „tankolni", amikor kiürülőfélben van a tank, hanem akkor kell tölteni, amikor lehetőség van rá. Ha 50 százalékon van az akkutöltöttség, de otthon tudom tölteni, akkor rá kell csatlakozni az autóra a töltővel! És nem érdemes száguldozni, mert az hatványozott fogyasztással jár. Az elektromos autó városban tud jobb fogyasztást produkálni, városon kívül fogyaszt többet. Pont ellentétesen, mint egy benzin- vagy dízelmotorral szerelt gépkocsi. Vannak olyan használati szokások, amelyek esetében már most jobb választás az elektromos hajtás. Városban szaladgálni úgy, hogy otthon tudom tölteni, már most jobb választás lehet. Főleg, ha a benzinest meg a dízelt kitiltották a lakóhelyünk környékéről. Mindemellett még szervizelni is kevesebbet kell! A több célra használható, hosszú hatótávú, rövid idő alatt tölthető, belső égésű motoros társával azonos – vagy alacsonyabb – árú elektromos autó biztosan kiszorítaná a belső égésű társait. Talán már léteznek is azok a technikai megoldások, amelyek ezt lehetővé teszik.

– Az sem kizárt azonban, hogy múló szeszély lesz az elektromos autózás. Lehetséges, hogy a belső égésű motorral szerelt modellek maradnak porondon, csak más, mondjuk e-üzemanyagot fogunk tankolni? Egyelőre nem tudjuk a választ. Viszont az már biztosan látható, hogy változás előtt állunk, vagy már benne is vagyunk. Van, aki ahhoz hasonlítja, mint amikor az emberek a lovak helyett gépeket kezdtek el használni a szekerek mozgatására. Akkor ki gondolta volna, hogy mi lesz az autózás jövője? A jövő, ami mostanra már el is múlt – szögezi le az igazgató.