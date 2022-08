Egyre nagyobb gondokat okoz Franciaországban a rendkívüli szárazság, a hetek óta tartó csapadékhiány miatt ugyanis már a folyami áruszállítás is veszélybe került.

A Rajna vízszintje annyira alacsony, hogy a 2500 tonna kapacitású teherhajókat mindössze kilencszáz tonnával rakják meg, nehogy elérje a hajó feneke a meder alját. A kialakult helyzet miatt Franciaország elsőszámú gabonaforgalmat bonyolító folyami kikötőjének, a Rajna mellékfolyója, a Mosel partján lévő Metz kikötőjének tevékenysége is jelentősen lecsökkent.

Innen a franciák általában évente több mint kétmillió tonna gabonát exportálnak a Benelux államokba, Hollandiába vagy Németországba, ám ezen a nyáron a Rajna vízszintje kivételesen alacsony, a gabonasilók pedig tele vannak, de egyszerűen nem tudják a felhalmozódott mennyiséget elszállítani.

A mezőgazdasági szereplőket tömörítő és segítő Lorca nevű szövetkezeti csoport vezetője, Vincent le Ber elmondása alapján a folyami szállítás a leghatékonyabb módja a gabona szállításának, de az alacsony vízszint ­miatt ez most nem működik megfelelően, ezért a kapacitásuk harmadával közlekedő hajókról megmaradt rakományt vonattal és kamionokkal szállítják. Ezzel azonban több gond is van, először is,

míg egy teherhajó átlagosan el tud vinni kétezer tonnát, addig egy ka­mion­ra csupán harminc tonna fér, tehát több mint hatvan kamion szükséges egyetlen hajó rakományának elszállításához.

Vincent le Ber szerint további hátránya a közúti szállításnak a nagyobb balesetveszély, hiszen jelentősen kevesebb baleset történik a folyókon, mint közúton. Ezzel azonban még nem értünk a folyami áruszállítás problémáinak a végére, a rajnai szállítással foglalkozó francia társaság, a CFNR ügyvezető igazgatója, Jean-Marc Thomas szerint további nehézségeket okoz, hogy

az utóbbi időben az egekbe szökött a folyami áruszállítás költsége. Ennek okaként a németországi széntüzelésű erőművek újraindítását jelölte meg a szakember, amire az orosz gáz hiányának veszélye miatt került sor.

A szóban forgó erőművek működéséhez szükséges szenet hajóval szállítják, Németország számára ugyanis nincs alternatíva, és ez magával vonzotta az árak ugrásszerű megemelkedését. A fent említett okok miatt a menedzser a júliusi és augusztusi hónapokra a folyami áruszállítás 20-25 százalékos visszaesésére számít csak Metz kikötőjének esetében.

Nem csak Franciaországban vannak problémák, Németország legnagyobb vállalatai is megkongatták a vészharangot, arra figyelmeztetve, hogy a folyami forgalom jelentős fennakadása újabb csapást mérhet a logisztikai nehézségekkel már amúgy is sújtott gazdaságra. A Deutsche Bank Research adatai szerint a 2018-as aszály következtében – amikor októberben Kaub térségében 25 centiméteres volt a Rajna vízszintje – 0,2 százalékkal csökkent a német GDP, a folyami áruszállítás visszaesése tehát komoly gazdasági következményekkel jár.

