A Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát is birtokló Glazer família 2005-ben, 790 millió fontért vásárolta meg a Manchester Unitedet, amelyre ezzel egyidőben jelentős adósságot terhelt. A klubot 2012-ben vitték be a New York-i értéktőzsdére.

Tavaly májusban – egy hónappal azután, hogy a klub ott volt az Európai Szuperliga kitalálói és támogatói között – a Glazerekkel szembeni szurkolói tüntetések miatt el kellett halasztani a manchesteriek Liverpool elleni hazai rangadóját. Ez volt a Premier League történetének első olyan összecsapása, amit ebből az okból nem sikerült megrendezni.

Idén májusban a Chelsea 3,2 milliárd dollárért cserélt gazdát, és korábban a Liverpool szintén amerikai elnök-tulajdonosa, Tom Werner is bejelentette, megfelelő ajánlat esetén megválna a nagymúltú együttestől.