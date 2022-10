Visszakanyarodva az AD-től az MMM-nek juttatott összegekhez: mind a baloldal, mind pedig a szervezet egymásnak ellentmondva nyilatkozott a támogatások céljáról. Bár Korányi márciusban még kifejezetten a választásokra fókuszáló szervezetként határozta meg az AD-t, később ezt már azzal igyekezett elmosni, hogy csak „a magyar társadalom immunrendszerét”, a „civileket” szeretnék megerősíteni. Márki-Zay is hasonlóan zavaros magyarázatokkal állt elő, amikor a „magyar kultúra megváltoztatásért folytatott” kampányról beszélve akarta eloszlatni az illegális kampányfinanszírozás gyanúját. Holott azt elismerte, hogy az MMM számos elemét finanszírozta a baloldal közös kampányának, az óriásplakátoktól kezdve a Facebook-hirdetéseken át a kampányközpont bérléséig.

Az sem világos, hogy az AD milyen forrásokból gyűjtötte be az MMM-nek küldött pénzt.

Bár a szervezet azt állítja, hogy zömében magyar állampolgárok adományait fogadták, erről semmilyen elérhető információ nem áll rendelkezésre, s magáról a gyűjtésről sem találhatók hivatalos feljegyzések. Azt sem tudni, hogy az Action for Democracy mit kért cserébe a brutális mértékű anyagi támogatásért.

Informatikai háttér: Obama-káderek a DatAdat cégcsoportban

A választási kampány hajrájában az Action for Democracy mellett egy adatkezelő vállalat is felajánlotta a szolgáltatásait Márki-Zayéknak. Ezt az MMM elfogadta, s március 18-ig már meg is kötötték a szerződést a bécsi székhelyű DatAdat GmbH-val, amely kommunikációs kampány- és rendezvényszervezést, kommunikációs tanácsadást, adatbázis-építés, valamint közösségi média alapú kampányszervezést vállalt. A Márki-Zay kampánycsapatából kiszivárgó információk szerint a DatAdat egyfajta ügynökségként működött, amelyre az említett feladatokon kívül is sok egyéb elintéznivalót is bíztak. A cégcsoportnak jutott pénz bőven az AD-n keresztül Amerikából érkezett csaknem 2 milliárd forintos kampánytámogatásból is.