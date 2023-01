A Magyar Nemzet megírta: Karácsony Gergellyel nem elégedettek a budapestiek, még ellenzéki oldalon is az az általános benyomás vele kapcsolatban, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az is elképzelhető, hogy a DK nem áll be mögé a jövőre esedékes önkormányzati választáson.

