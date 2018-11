Kétharmados többséggel győzhet a Fidesz az EP-választásokon

A brüsszeli Politico szerint a jelenlegi 12 helyett 14-15 képviselője is lehet a magyar kormánypártoknak.

Tovább növelheti képviselői számát a Fidesz-KDNP a strasbourgi Európai Parlamentben (EP). A jelenlegi 12 helyett 14-15 képviselője is lehet a magyar kormánypártoknak. Ezzel a Fidesz az unió második legsikeresebb pártjává léphet elő. Az LMP, a Momentum és a Mi Hazánk Mozgalom be sem jutna az EP-be, a Liberálisokat már nem is mérik – olvasható az Origo összeállításában.

Mint írják, a legmérvadóbb brüsszeli liberális lap, a Politico közölt mandátumbecsléseket az Európai Parlament várható összetételéről.

Ennek alapján a Fidesz-KDNP 54,2 százalékot, a Jobbik 15,8 százalékot, az MSZP 9,65 százalékot, míg a Gyurcsány-féle DK 7,57 százalékot kapna, amennyiben a választási részvétel megegyezne a 2014-essel, azaz pontosan 28,97 százalék lenne.

Az LMP, a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) és a Mi Hazánk Mozgalom be sem jutna az EP-be, a Liberálisokat már nem is mérik.

Mandátumban ez a következőképpen nézne ki: Fidesz-KDNP: 14 EP-képviselő

Jobbik: 4 EP-képviselő

MSZP: 2 EP-képviselő

DK: 1 EP-képviselő

Ez azt jelenti, hogy a Fidesz ismét kétharmadot szerezne, hiszen a Magyarország számára fenntartott 21 helyből 14-et szerezne meg.

A Politico november 8-i becslése még ennél is nagyobb Fidesz-fölényt mért: Fidesz-KDNP: 15 EP-képviselő (56,93 százalék)

Jobbik: 3 EP-képviselő (13,61 százalék)

MSZP: 2 EP-képviselő (9,91 százalék)

DK: 1 EP-képviselő (6,95 százalék)

Érdekességként megjegyezendő – írja az Origo -, hogy a brüsszeli liberális elit kedvenc lapja már nem is számol a Karácsony Gergely pártjával, a Párbeszéddel (P), noha a P közösen indul az MSZP-vel.

A Párbeszédnek egyébként Jávor Benedek személyében jelenleg van egy EP-képviselője. Jávor a Zöldek frakciójában ül, együtt a Sargentini-jelentés megfogalmazójával, a holland származású Judith Sargentinivel.

Jelenleg a következőképpen oszlik meg az Európai Parlamentben a magyarországi mandátumok száma: Fidesz-KDNP: 12 képviselő

Jobbik: 3 képviselő

MSZP: 2 képviselő

DK: 2 képviselő

Együtt-PM: 1 képviselő

LMP: 1 képviselő

A kormánypártok tehát 2-3 fővel növelhetik a mandátumaik számát. Gyurcsány pártjának feleződne a mandátumszáma, azaz a jelenlegi két fő helyett csupán egy személyt juttathatnának Strasbourgba.

A Politico által készített becslés alapján

az EP-választásokat követően Fidesz-KDNP lenne az Európai Unió második legerősebb pártja,

ennél jobb eredményt csak a máltai Munkáspárt érne el (62,06 százalék-4 mandátum).

Az Európai Néppárton (EPP) belül egyértelműen a Fidesz érné el a legjobb eredményt, ezzel a centrista-konzervatív pártszövetség legerősebb politikai tömörülése maradhatna. (2014-ben is a magyar kormánypártok teljesítettek legjobban az EPP-pártcsaládban, ez akkor 51,48%-ot jelentett.)

A magyarországi közvélemény-kutatók is elsöprő Fidesz-győzelemmel számolnak, a Nézőpont Intézet szerint 13 mandátumot szereznének a magyar kormánypártok.

(Erre a felmérésre 2018. október 10-29. között került sor, 2000 fő megkérdezésével.)