Soros György sem látta még így saját hálózatát – I. rész

Soros György amerikai tőzsdespekuláns évtizedetek óta világszerte eltart különböző szervezeteket, amelyek az úgynevezett nyílt társadalom ideológiáját igyekeznek elterjeszteni a világban. A V4NA cikksorozata első részében az Egyesült Államokban megfigyelhető tevékenységét villantja fel.

A Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) hivatalos oldalán elérhető adatok szerint Soros György 2018-ban az Egyesült Államokban összesen 571 szervezetet, ösztöndíjat és együttműködést támogatott.

Az adatok alapján 64 szervezet részesül 500 ezer dollárnál magasabb összegben. Három alakulat, a National Redistricting Foundation, a Sixteen Thirty Fund, illetve a Campaign for Black Male Achievement 2,5 millió dollárral lett gazdagabb a tőzsdespekuláns jóvoltából.

89 szervezet kapott 250 és 500 ezer dollár közötti összeget, 144 kapott 100 és 250 ezer dollár között, 121 szervezet 50 és 100 ezer dollár közötti összeggel lett jutalmazva, míg 154 szervezet 1 és 50 ezer dollár között részesült Soros pénzéből.

Az OSF a legtöbb esetben általános támogatást (general support) nyújt a szervezeteknek, de megfigyelhetők azok a témák is, amelyek közel állnak a milliárdos szívéhez, ilyen például a migráció. A bevándorlással összefüggő tevékenységre a tőzsdespekuláns közel 5 millió dollárt fordított az Egyesült Államokban.

Több olyan szervezet is van, amely egyszerre több támogatást is kapott az OSF-től.

Úgy tűnik, hogy Soros egyik kedvenc szervezete a Tides, amelynek leágazásai (Tides Foundation, Tides Center, Tides Advocacy) 17-szer pályáztak sikeresen összesen közel 6,5 millió dollárért.

A New Venture Fund sem panaszkodhat, 15 különböző összegű támogatásban részesült, összesen több mint 4,5 millió dollárral lettek gazdagabbak.

A térképen jól megfigyelhető, hogy Sors György a pénzét inkább az Egyesült Államok keleti partvidékére koncentrálja, ami nem véletlen, hiszen itt fekszik Washington is. Az USA fővárosában több mint 100 olyan szervezetnek van irodája, amely az OSF pénzéből gazdálkodhat, de közel 100 szervezettel New York is az élmezőnybe tartozik, megelőzve Baltimore-t és San Franciscót.

Nem csak NGO-k élvezhették Soros György támogatását, hiszen az OSF szövetségeket (Fellowship) és ösztöndíjakat (Internship) is kiosztott. Előbbire összesen 4,54 millió dollárt költöttek 2018-ban, utóbbira 68,5 ezer dollár jutott.