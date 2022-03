Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Márki-Zay Péter elismerte, hogy továbbra is neki dolgozik Bajnai Gordon és egykori titkosszolgálati miniszterének adatgyűjtő cége, a DatAdat – írja az Origo.

Ahogy azt a portál korábban megírta, kiderült, hogy ez a cég dönthette el a baloldali előválasztást Márki-Zay javára, és most bebizonyosodott, hogy az országgyűlési választás eredményét is befolyásolni próbálják.

Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati miniszterének a cégei külföldön vannak bejegyezve, ami azt is jelenti, hogy külföldre viszik a magyar választópolgárok adatait.

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy a baloldali előválasztáson

Bajnai Gordon kérésére lett a leszálló ágba került Karácsony Gergely helyett Márki-Zay Péter Dobrev Klára ellenfele a második fordulóban, akit az előválasztáson részt vevő, elkötelezett baloldali szavazók adatait jól ismerő és online célzottan megszólítani képes cég segített győzelemhez.

Emlékezetes, hogy Bajnai Gordon, aki korábban Karácsony Gergelyt támogatta az előválasztáson, hirtelen látványosan beállt Márki-Zay mögé.

Most a baloldali miniszterelnök-jelölt egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy továbbra is neki dolgoznak Bajnaiék, így nyilvánvalóan arra készülhetnek, hogy az április 3-i választás adatait is befolyásolják.

Borítókép: A libás ügyéről is hírhedt Bajnai Gordon volt miniszterelnök / MTI /Szigetváry Zsolt