Hogyan hozhatjuk vissza az ünnepek meghitt, stresszmentes hangulatát? Dédszüleink idejében a közös éneklés még elengedhetetlen része volt a karácsonyi ünnepkörnek. A Balaton-Bakony régió ráadásul egyedülálló tradíciókat őriz, kántálástól krisztkindliig. Mit tanulhatunk elődeinktől, és mi a Hangjáték ajánlata?

A latin “énekelni” igéből eredő kántálás kötetlen éneklést jelentett, amivel kisebb és nagyobb család, barátok köszöntötték egymást, akár hajnalig tartó közös énekléssel. A máshol pászlizás, kóringyálás, mendikálás vagy angyali vigasság néven is ismert szokás minden helyi változatában az énekes-verses köszöntés, a cserébe kapott apró ajándékok és az együtt eltöltött idő volt a lényeg. Veszprém környékén a pásztorok életéhez kötődő pásztorjátékok, például a szűzgulya terelés egészíti ki az adventi ünnepkört, illetve egyedülálló módon a magyar szellemi kulturális örökség jegyzékébe is felvett Christkindl játék.

Christkindl játék Bándon

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A Bakony-Balaton régió svábjai a reformáció kora óta őrzik a krisztkindlizés hagyományát, amit már Németországban is elfelejtettek. Kevésbé ismert, de az olyan ismert angol karácsonyi énekek, mint a Jingle Bells is egy hasonló népszokásból indult. A Christmas caroling csakúgy, mint a kántálás: háztól házig járó énekes karácsonyi köszöntő. Az osztrák Csendes Éj, az eredetileg bordalnak szánt amerikai Jingle Bells, Bach és Britten vonatkozó művei, és természetesen a magyar Pásztorok, keljünk fel, vagy a Mennyből az angyal is ehhez a tradícióhoz köthetőek.

Christkindl játék Polányban

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

A karácsonyi köszöntések hagyománya szerte a világban pogány és keresztény elemeket elegyít, és egy még ősibb ösztön az alapja. A zenélés és a közös éneklés az ember egyik legrégibb eszköze a csoportkohézió megteremtésére, a boldogsághormonokról nem is szólva. Ha a hagyományos karácsonyi repertoár nem fekszik, van élet Mariah Carey-n és a Wham!-en túl is. Egy tavalyi elemzés közel 50 ezer dalt említ, aminek a címében szerepel a ‘Christmas’, és ez csak a jéghegy csúcsa. Van miből válogatni, a lényeg, hogy énekeljetek: a közös éneklés oldja a stresszt, segít lelassulni, és - ami néha a legnehezebb - egymásra hangolódni, a szívverés szintjéig.

Palya Bea, a programsorozat egyik legnépszerűbb eseményének oktatója szerint “éneklés után szebb az élet”, Tóth Árpi egyenesen elementáris endorfinbombát ígért - és a visszajelzések szerint adott - a pop-up kórus résztvevőinek is. Navratil Andi dúdolói a hagyományos énekek szépségét, JaMese workshopjai az éneklés szabadságát; a Hangjáték összesen 131 eseménye a zenélés örömét mutatta meg 3038 résztvevőnek 2022-ben, és 2023-ban is sok közös zenélős percet ígér.

A Hangjáték Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának zenei fejlesztési programja. Missziója a térség zenei kultúrájának fejlesztése; célja, hogy Veszprémben és környékén éljen a legtöbb zenélő ember Magyarországon.