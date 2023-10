Az is előfordulhat, hogy valaki beleun egy adott munkába, amit már régóta végez. Ez egy bizonyos kor után azért jelent nehézséget, mert már nem biztos, hogy belefér egy újabb 3-5 éves képzés, ráadásul olyan magas szinten. Ezek a nehézségek azonban nem állnak fenn, ha valamilyen szakmai képzést választunk. Az ilyen képzések lényege, hogy viszonylag rövid idő alatt elsajátíthatjuk az adott szakmához szükséges tudást. A képzés elvégzése után pedig szinte azonnal munkába is állhatunk, hiszen ezekre a mindennapi tevékenységekre biztosan találunk vevőt.

Amellett, hogy gyorsan elhelyezkedhetünk, a fizetés miatt sem kell aggódni, ezeket a szakembereket ugyanis elég jól megfizetik. De milyen képzésekről is van itt szó? Összeszedtünk 3 olyan képzésötletet, amely szinte bárki számára jól fizető munkát biztosít.

1. Targoncavezető

Meglepő lehet, de ha egész évben biztos állásra, és állandó jövedelemre vágysz, akkor a targoncavezetői állás neked való. Árumozgatókra mindig szükség van nagyobb áruházakban, raktárakban, de még építkezéseken is. További pozitívum, hogy bár férfi munkának tűnik, a női targoncavezetők is ugyanolyan keresettek. De mi kell ahhoz, hogy te is targoncát vezethess?

Az új jogszabályok értelmében egy targoncavezetői tanfolyamot kell elvégezni, aminek az eredménye egy gépkezelői jogosítvány. Ez a jogosítvány teszi lehetővé, hogy targoncásként dolgozzon valaki. Persze a képzés nem csak arra jó, hogy ad egy papírt, az elméleti tananyag mellett ugyanis gyakorlati részeket is tartalmaz. Így aztán, aki elvégezte a targoncás képzést, rendelkezik majd kellő tapasztalattal ahhoz, hogy azonnal munkába álljon.

A targoncás képzésre bárki jelentkezhet, nincs szükség előzetes tudásra, vagy gyakorlatra. Három feltétele azonban így is van a jogosítvány megszerzésének, mégpedig, hogy a résztvevő rendelkezzen minimum 8 osztályos végzettséggel, legyen egészségügyi alkalmassági igazolása, és a vizsga napja előtt töltse be a 18. életévét. A képzés másik nagy előnye, hogy mindössze pár hét alatt elvégezhető, ráadásul nem is olyan drága.

De mit is csinál egy targoncás? Először is, ügyel a biztonságos munkakörnyezetre, hogy senki ne kerüljön veszélybe. Emellett értelmezi a rá vonatkozó dokumentumokat, vagyis valamilyen szinten belelát a logisztikába is. A konkrét teendői közé tartozik a beérkező áruk lerakodása, majd raktárba vitele, ahol el is kell őket rendezni. A targoncás állítja össze a beérkezett megrendeléshez szükséges termékeket, árut kötöz és csomagol, és fenntartja a raktár rendjét. A képzésben megtanítják a munkagépek karbantartását is, így ez is a targoncás feladata. Habár elsőre egyhangúnak tűnhet egész nap az ülésben ülve fel-alá furikázni, láthatjuk, hogy hatalmas odafigyelésre és precizitásra van szükség.

2. Lakberendező

Az előzőnél kicsit nyugalmasabb, de korántsem unalmasabb képzés a lakberendező képzés. Lássuk, mivel is foglalkozik a lakberendező. Ha ezt a szakmát választod, nem elég csak rajzolni, de a 3D-s szakmai számítógépes tervezéshez is érteni kell. Mivel nem magadnak dolgozol, hanem megrendelésre, ezért az ügyfelekkel való egyeztetés és együttműködés is elengedhetetlen a sikeres munkához. Nem szabad elfelejteni, hogy bármennyire is szeretnél kreatív lenni, mégis csak mások álmait kell megvalósítani, hiszen ezért fizetnek.

Ha építészként végeztél, de jobban szereted az épületek belsejét rendezgetni, vagy ha szeretsz órákig nézelődni az IKEA-ban, akkor ez a képzés neked való. A képzés során elsajátíthatod a műszaki rajz, valamint az ábrázoló geometria csínját-bínját, ugyanakkor nagy figyelmet kapnak a műszaki és mechanikai alapismeretek is. Rendkívül hasznos a szobák tervezésekor, ha tisztában vagyunk a víz, gáz, és elektromos vezetékek tulajdonságaival.

A lakberendezői tanfolyamok között találunk már olyat is, ami teljesen online elvégezhető, így nem vagyunk helyhez és időhöz kötve. Ha komolyabban szeretnénk foglalkozni a lakberendezéssel, érdemes egy OKJ-s képzést is elvégezni. Az elhelyezkedést pedig nagyban megkönnyíti, ha egy bútoráruház alkalmazottjaként keresünk ügyfeleket.

3. Munkavédelmi előadó

A harmadik képzés, amelyet mindenkinek ajánlunk, a munkavédelmi előadó tanfolyam. A munkavédelem foglalkozik azzal, hogy megteremtsék a dolgozók számára a biztonságos munka körülményeket. Itt nem csak a biztonságról van szó, hanem egészségügyi szempontokról is. Ha figyelembe vennénk a munkavédelmi előírásokat, elkerülhetnénk a munkahelyi balesetek nagy részét.

A munkavédelemre egyébként különböző jogszabályok is vannak, így aki nem tartja be azokat (akár munkáltató, akár munkavállaló), komoly bírságra számíthat. Ebben jelent nagy segítséget egy munkavédelmi előadó alkalmazása.

A munkavédelmi előadó feladata, hogy javítsa a munkakörülményeket, ezzel hozzájárul a cég hatékonyságához, és versenyképessé teszi. A munkavédelmi előadó csökkenti a biztonságra és egészségre veszélyes kockázatokat, ezáltal a cég sokat spórolhat, hiszen nem kell feleslegesen gyógykezelésre költeni. Arról nem is beszélve, hogy kevesebben esnek így ki a munkából.

Ebből tisztán látszik, hogy még a legkisebb cégnek is megéri munkavédelmi előadót alkalmazni, hiszen rendkívül nyereséges. Ez nem csak biztos állást, de magas fizetést is biztosít. A munkavédelmi előadó képzést online is el lehet végezni, nagyjából fél év alatt. A képzés elvégzése és a vizsga sikeres letétele után pedig államilag elismert Munkavédelmi előadó bizonyítványt kapsz.

Ha megtetszett valamelyik képzés, vágj bele még ma!