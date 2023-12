Hirdetés 9 órája

Téli gumi teszt: avagy ajánlások az ADAC tesztek szerint

Amikor eljön a téli gumi vásárlás ideje, érdemes a téli gumi teszteket is figyelembe venni, hogy objektív képet kaphassunk az abroncsok minőségéről. Ahogyan minden évben, az ADAC idén is két méretben, összesen 32 abroncsot tesztelt le, az eredmények pedig már ősz közepe óta nyilvánosak. Még mindig sokan vannak, akik a gumicserével megvárják a decembert, vagy akár az első havat, viszont már mindkettő megérkezett, így itt az ideje, hogy az ADAC teszt eredményeit is tüzetesebben megvizsgálják, hogy mely abroncsok érhetik meg a 2023-es évben.

Forrás: autotire.hu

Az ADAC idén is két méretben vizsgálat az abroncsokat: 205/60 R16 és 225/45 R17. A 205/60 R16 inkább a kisebb SUK-ok és a középkategóriás személyautók ideális mérete, míg a 225/45 R17 a középkategóriás kompakt járművekre passzol. Lássuk, mely abroncsokat érdemes idén számításba venni, ha új téli gumiban gondolkodunk. A legjobb 205/60 R16 méretű téli gumik 2023-ban A teszteredmények alapján hét 205/60 R16-es mintázat ért el JÓ minősítést, ugyanakkor a választásnál érdemes figyelemmel kísérni azt is, hogy melyik gumi mely körülmények között ért el jó teljesítményt. Amennyiben sokat vezetünk városon kívül, főleg autópályán, akkor a száraz útfelületi tesztek eredménye lesz számunkra érdekes, ilyen körülmények között pedig a Dunlop Winter Sport 5 és a Michelin Alpin 6 ért el kimagasló teljesítményt. Ha a nedve körülmények eredményei a mérvadóak számunkra, akkor a Bridgestone Blizzak LM005, a Goodyear Ultragrip 9+, a Continental WinterContact TS 870 P vagy a Hankook Winter i*cept RS3 lehet számunkra jó választás. Amennyiben sokat vezetünk havas körülmények között, akkor a Hankook Winter i*cept RS3 érdemes számításba venni. Két abroncs viszont nagyon rosszul teljesített a teszten, a Lassa Snoways 4 és az Austone Athena SP-901, melyek elégtelen minősítést kaptak, tehát nem javasolják őket. Mely téli gumik teljesítettek a legjobban 225/45 R17 méretben? Ha a 225/45 R17 méretű téli gumikat nézzük, akkor a a Continental WinterContact TS870, a Michelin Alpin 6, a Goodyear UltraGrip Performance +, és a Dunlop Winter Sport 5.érte el a legjobb eredményt. Összesen 11 mintázat kapott kielégítő minősítést, melyeket szintén megérheti választani, de a döntés előtt járunk utána, mely mintázat milyen teszten ért el jó eredményt. A nedves útfelületi teszten a Semperit Speed ​​​​Grip 5, Hankook Winter i*cept RS3, Giti GitiWinter W2, Apollo Aspire XP Winter, a Pirelli Cinturato Winter 2, a Yokohama BlueEarth-Winter V906 és a Bridgestone Blizzak LM005 is nagyon jól teljesített, ezért megéri választani. Amennyiben sokat közlekedünk havas útszakaszokon, a Vredestein Wintrac Pro, a Hankook Winter i*cept RS3, a Kumho Wintercraft WP52, a Pirelli Cinturato Winter 2, vagy a Sava eskimo hp2 téli gumiktól várhatunk jó teljesítményt és biztonságos vezetési élményt. A Kormoran Snow bár havon egész jól teljesített, összesítésben mégis elégtelen minősítést kapott, ezért ezt a téli gumit nem feltétlen érdemes választani.

