A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét eseményei augusztus 17-étől 21-ig várják a vendégeket a Kisfaludy utcában, ahol a borházakat is felállítják.

Az első napon 19 órakor ünnepélyes felvonulás lesz a Hősök terétől a Kisfaludy utcáig, majd a megnyitót követően a Zaporozsec játszik és Domján Tamás felel a jó hangulatért. Augusztus 18-án 17 órakor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat műsorában fellép a Gin Tonic együttes, a Német nemzetiségi Önkormányzat műsorát a Rudán Joe Band és az Exopop koncertje követi. Másnap délután a Magyar Honvédség toboroz, a Kamera TehátRum előadásában a Bőgős fia meg az ördög című darabot láthatja a közönség 18 órától Márió harmonikázik, azt követően az Anna and the Barbies ad koncertet és Domján Tamás zárja a napot. Augusztus 20-án ünnepi térzenét ad a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a Fő téren reggel kilenc órától, 10-kor ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás lesz a Templomdombon, ahol az ünnepi szentmisén Dobó Zoltán polgármester mond ünnepi beszédet és kenyérszentelés szerepel a programban. A Tamási Áron Művelődési Központban a Tapolca sporttörténeti képeskönyve című kötetet mutatják be a 14 órakor nyíló kiállításon, majd indul a XXIV. Tapolca Kupa Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Torna a Városi Sport- és Szabadidő centrumban. 16 órától az Egyszeregyzene, majd a Happy Dixieland Band lép fel. A Batsányi Táncegyüttes Száll a madár, száll az ének címmel adja elő műsorát az Intermezzo Latin Club és a JAG Project koncertje előtt. 21-én délelőtt a XXIV. Tapolcai Pörköltfőző Versenyre várnak mindenkit a sport centrumnál, 16 órakor a Zajongó lép fel, majd az Acro Dance SE, a Basic Táncstúdió és a Csobánc Népdalkör mutatkozik be A Tapolcai Musical Színpad után a The Bits Beatles emlékzenekar lép színpadra.